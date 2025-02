López descalifica al diputado del PP que preguntaba por Begoña Gómez recordando que fue "personal shopper" en Moncloa

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha descalificado este miércoles al diputado del PP Jaime de los Santos, que le pedía cuentas en la sesión de control sobre la investigación a Begoña Gómez y otros asuntos, recordándole que fue "'personal shopper'" en Moncloa de Elvira Fernández, la esposa del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

De los Santos, que fue consejero de Cultura con Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado preguntando al recién designado secretario general del PSOE de Madrid si le hicieron ministro para asegurarle el aforamiento, a lo que él ha contestado que no.

El diputado ha sugerido que igual han querido aforarle por si "alguno de los 329 contratos" por valor de cuatro millones de euros que "dio a dedo en su etapa en Paradores le salen rana".

Después le ha preguntado si cuando llamó al empresario Carlos Barrabés tras estallar el caso de Begoña Gómez para pedirle que "sacara de la ecuación" a la esposa de Pedro Sanchez, "le ofreció las herramientas de la Secretaría de Estado de Comunicación para resolver el problema". "Y no me mienta no sea que lo de grabar conversaciones privadas no sea exclusivamente patrimonio del PSOE", ha dejado caer.

¿AUTORIZÓ O ENTREGÓ EL MAIL SOBRE EL NOVIO DE AYUSO?

Según De los Santos, al ser entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, López también debería saber si su colaboradora Pilar Sánchez Acera le entregó al ahora "denostado" Juan Lobato "un documento ilegal de un ciudadano anónimo filtrado de forma repugnante", en referencia al correo electrónico que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso intercambió con la Fiscalía en el se reconocía que su representado había cometido fraude fiscal. "¿Lo autorizó o fue usted quien se lo entregó?", ha interrogado.

Tras achacar a los "servicios al jefe y la jefa" su designación como líder del partido en Madrid pese a sus "raquíticos resultados" cuanto compitió por la Presidencia de la Junta de Castilla y León, el exconsejero de Ayuso le ha soltado: "En su opinión, entre nosotros y sin notarios de por medio, ¿el pisito de la calle Atocha era para repartirse mordidas o, sencillamente, para seguir abusando de mujeres prostituidas?".

Pero López no ha contestado a sus preguntas avisando de que el "tonito faltón, matón y amenazante" usado por el diputado no va a "funcionar" con él. El ministro ha preferido contestar, según él mismo ha explicado, "al estilo PP" y ha preguntado a De los Santos "por qué le nombraron 'personal shopper' de la mujer de Rajoy.

"¿RECIBÍA A BÁRCENAS EN MONCLOA?"

"Y, utilizando su método --ha proseguido el ministro-- podría preguntarle: ¿Además de comprar los vestidos de la mujer del presidente del Gobierno o asesorar en la compra, recibió usted al señor Bárcenas cuando iba a Moncloa? ¿Le mandaba usted cajas de puros, le pasaba las cajas de puros con billetes que le daba el señor Bárcenas al señor Rajoy? ¿Cuántas veces recibe usted al señor Bárcenas en la Moncloa? ¿Vamos a ver el registro de todos los empresarios que pagaron la trama Gürtel en la Moncloa?"

Según López lo que se sucede a la derecha y la ultraderecha es que están "verdaderamente desencajadas" porque "no soportan" que haya "un gobierno progresista que bate récords de empleo con casi 22 millones de empleados", que España "crezca cuatro veces más que la media de la Unión Europea" y que haya "más de 10 millones de pensionistas que ven cómo sube esa pensión mientras se rellena la hucha de las pensiones".

En su opinión, el PP tampoco soporta que se batan "récords en becas, en inversión, en ciencia y en la universidad pública mientras ellos pretenden recortar para que haya negocio con la sanidad o la educación privada". "Por eso todo el ruido y todo el fango", ha apuntado antes de acabar recomendando a los 'populares' "mucha tila" porque "les quedan por lo menos tres años de gobierno progresista".