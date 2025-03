El PSOE y UGT conmemoran a Pablo Iglesias en el 99 aniversario de su muerte

Madrid, 9 dic (EFE).- El PSOE y UGT han conmemorado este lunes al fundador de ambas formaciones, Pablo Iglesias, en el 99 aniversario de su fallecimiento, "uno de los líderes fundamentales de la lucha por la libertad y de los derechos sociales".

En el cementerio civil de Madrid, representantes del partido y del sindicato han homenajeado a Iglesias en un acto sencillo frente al panteón donde descansan los restos del socialista y sobre el que han depositado flores.

Entre los participantes del acto ha estado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha destacado que España "difícilmente sería lo que hoy es" si no hubiera sido "por la semilla que Pablo Iglesias sembró en nuestro país".

En esa línea, ha reivindicado su figura en la actualidad, "en una sociedad como la nuestra, en la que se le quitan valores" y donde "no somos capaces de que los jóvenes, de manera mayoritaria, entiendan que el avance hacia la libertad pasa sobre todo por el mantenimiento de los derechos y por el principio de igualdad".

Así, Álvarez ha recordado que los españoles no van a poder ser iguales "si no hay igualdad de oportunidades en la educación" y "difícilmente vamos a poder ser iguales si los hombres y las mujeres" no lo son.

Por su lado, Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Ejecutiva socialista, ha compartido el "orgullo" del PSOE por su fundador y por el pasado de la formación.

"Estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestro fundador, y es verdad una cosa que son unos tiempos bastante oscuros para la democracia, lo que vemos es que esas mismas ideas que llevaron a la clandestinidad a Pablo Iglesias, hoy les vemos manifestándose en la puerta de Ferraz", ha planteado López.

No obstante, ha remarcado que "no hubo balas, ni cárcel, ni exilio capaz de derrotar el progreso social y estas ideas de democracia" y tampoco serán capaces ahora con las noticias falsas o "con las querellas infundadas".

"Tenemos unas convicciones muy fuertes, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es luchar por la clase obrera, generar derechos y oportunidades. En eso está también el Gobierno de Pedro Sánchez y nada ni nadie nos va a despistar de esa tarea", ha remachado. EFE