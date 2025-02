Alfonso Guerra dice que la diversidad ha sustituido a la igualdad: "España podrá con todos estos cavernícolas"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cree que en España la diversidad ha sustituido a la igualdad aunque dice que "este es un país muy fuerte y podrá con todos estos cantamañans y cavernícolas".

Así se ha expresado Guerra durante su intervención en la presentación del libro 'En defensa de la transición' de Teresa Freixes, que ha tenido lugar en la Fundación Universitaria Española, a la que han asistido el ex secretario general de CCOO Cándido Méndez, el exministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González José Luis Corcuera y el hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, entre otros.

A colación de la diversidad y sensibilidades ideológicas y políticas, Guerra ha señalado que "la diversidad ha sustituido a la igualdad" y que, aunque hay que atender a las minorías se está "en cierta manera dependiendo" de ellas. "Las minorías no pueden marcar la pauta de las mayorías", ha abundado. Eso sí, ha reivindicado que España es un país "muy fuerte" y "podrá con todos estos cantamañanas cavernícolas", en referencia velada a aquellos que quieren romper con la unidad española.

En este sentido, ha alertado de que la autodeterminación reclamada por los partidos independentistas catalanes podría incluso llegar a producirse ya que el "problema" en España --ha continuado-- es que el "sistema democrático, es tan democrático que permite que se utilice la democracia para destruir la democracia".

"Hay gente que dice que sí que cabe (la autodeterminación) y nos podemos llevar la sorpresa de que esa gente son mayoría en el Congreso. Entonces no cabe, pero cabe. Entonces dicen bueno, vamos al Tribunal Constitucional. Y nos podemos llevar la sorpresa de que el TC diga que cabe. Este es el problema del sistema democrático, que es tan democrático que permite que se utilice la democracia para destruir la democracia", ha manifestado.

CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN

En otro punto, el exvicepresidente se ha mostrado partidario de hacer cambios "en la Constitución", pero no "de la Constitución", por lo que no cree necesario un proceso constituyente. "No está el horno para bollos".

A lo largo de su discurso, Guerra ha hecho una férrea defensa de la Transición y de la Constitución y ha lamentado que en la actualidad pertenezca "a la historia o la prehistoria": "Se hizo lo que necesitaban España y los españoles y se encontró un buen interludio entre las dos posiciones"

Por su parte, la autora Teresa Freixes ha lamentado que la Transición nunca se había puesto "tan en entredicho" como "en estos momentos" al ser "tergiversada", ha dicho, al tiempo que ha llamado a la reflexión para "con voluntad constructiva" pensar en qué se tendría que hacer para poder mejorar el sistema y no destruirlo.