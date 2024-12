Chus Mateo: "No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestro juego"

Madrid, 5 dic (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida por su equipo como local en la jornada 14 de la Euroliga contra el Fenerbahce turco y afirmó que no están contentos ni con su rendimiento ni con su juego.

"Hemos tenido malos momentos en alguna otra ocasión y hemos salido adelante juntos. Eso es lo que creo que tenemos que hacer, tenemos que ser lo suficientemente maduros para afrontar una situación que no está siendo la mejor", señaló en rueda de prensa.

"No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestro juego; tenemos que seguir juntos y ver en qué estamos fallando. Tenemos que mejorar y reaccionar porque el tiempo va pasando y no somos capaces de jugar como nos gustaría", añadió.

"Hemos empezado el partido en la línea que hubiéramos deseado que continuara, pero la defensa de Fenerbahce nos ha hecho mucho daño cuando ha empezado a cambiar; no hemos sido capaces de leerlo con clarividencia y nos ha puesto muchísimos problemas para que nuestro ataque fuera fluido. Ha sido el mayor problema", destacó.

"Defensivamente, aunque no hemos hecho una gran defensa, el mayor problema de todos ha sido nuestro ataque, que ha sido absolutamente estático y sin fluidez. Tenemos que mejorarlo y no lo estamos haciendo. Este año da la sensación de que la fluidez con la que jugábamos el año pasado y la capacidad de pasarnos el balón no está siendo la misma y esto repercute en la capacidad de generar puntos y también en la defensa. Si no anotas es más fácil que te corran, que estés descolocado", señaló.

"No tenemos el momento de forma de algunos jugadores que puedan entrar en pintura como entrábamos el año pasado", dijo, "son jugadores diferentes y tenemos que encontrarlos de otra forma".

"La generación de juego muchas veces se produce desde la penetración, desde los cortes, desde el uno contra uno, desde el poste bajo, desde la salida de bloqueos... y estamos buscando la forma para generar más juego no solamente desde el 'pick and roll'. Tendremos que darle vueltas y saber cómo es la mejor manera, pero es importante dar un paso fuerte y grande defensivamente porque eso nos va a ayudar a tener más fluidez y a jugar más en velocidad", manifestó. EFE