Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente (REUTERS/Jon Nazca)

El derbi madrileño se saldó con la victoria del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y, como suele ser habitual, no estuvo exento de polémica. El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, protagonizó una jugada con Dani Carvajal en la que los aficionados y el club rojiblanco reclamaban penalti, pero el árbitro no señaló nada. A pesar de que el jugador ha decidido no profundizar en la polémica jugada, aseguró que no les “queda otra que respetar lo que se diga”.

El encuentro, celebrado en Golf Santander, reunió a diversas personalidades del deporte con el fin de apoyar la labor de la Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique, exseleccionador español. Un evento donde el jugador rojiblanco fue preguntado sobre la jugada polémica del derbi, Llorente relató cómo vivió el momento en el que cayó en el área rival tras una acción con Carvajal. “Yo ni siquiera me di cuenta, porque yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido, no sabía nada”, explicó el centrocampista.

Llorente también reconoció que la rapidez de las acciones en el área puede dificultar tanto el juicio de los árbitros como el de quienes participan en la jugada. Además, resaltó el papel del videoarbitraje en este tipo de situaciones: “Al final, si desde el VAR tampoco le ayudan, sí que es verdad que las cosas pasan muy rápido”. Llorente admitió no haber considerado en el momento el impacto de la acción, ya que estaba más pendiente del remate que de la posible infracción.

El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid (REUTERS/Jon Nazca)

El jugador rojiblanco, que se perderá por sanción el próximo enfrentamiento de LaLiga EA Sports frente al Barcelona tras ver la quinta tarjeta amarilla en el minuto 68 ante el Real Madrid, profundizó en sus sensaciones tras revisar las imágenes del partido. “Somos conscientes de que también para el árbitro es muy difícil, pero creo que para eso está el VAR, para ayudar en esas situaciones, y si vieron que no había nada…”, declaró. Tras observar la repetición, Llorente expresó sus dudas sobre la interpretación arbitral: “No tiene sentido que el delantero en esta situación tire y se acerque uno y le pegue una patada. Como ya ha tirado, pues no pasa nada, ¿no?”.

Llorente y el calendario deportivo

A preguntas sobre el ritmo de competición y la acumulación de partidos, Llorente fue claro en su respuesta. El mediocampista reconoció que el calendario es muy exigente y que los futbolistas deben adaptarse a las circunstancias. “Nosotros al final somos un producto, está claro, y el que no aguante que se salga (…), ahora no me puedo quejar porque sé qué es lo que hay, esa es la dirección que lleva el fútbol”, afirmó. Con estas palabras, mostró resignación ante la saturación de encuentros y el nivel de exigencia que caracteriza al fútbol de élite en la actualidad.

Por último, Llorente se refirió a su convocatoria con la selección española para los próximos compromisos amistosos ante Serbia y Egipto. El jugador rojiblanco manifestó su ilusión por volver a formar parte del combinado nacional y su disposición para afrontar esta nueva etapa: “Estoy con el cambio de chip y con muchas ganas de trabajar con los compañeros”. Así, Llorente mostró entusiasmo por aportar al equipo en los próximos partidos de preparación.

El DT del Atlético de Madrid se quedó de un gesto del brasileño en el clásico

La jornada en Boadilla del Monte sirvió para que el futbolista del Atlético de Madrid compartiera su visión sobre la actualidad deportiva, la controversia arbitral vivida en el derbi y la importancia de apoyar causas benéficas. Las declaraciones de Llorente reflejan la posición de muchos jugadores profesionales ante las decisiones arbitrales y la exigencia del calendario, así como su compromiso con la selección y con iniciativas solidarias.