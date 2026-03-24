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Piden 15 años de prisión a un anciano por agresión sexual a su esposa tras medio siglo de matrimonio

La acusación del Ministerio Público sostiene que el acusado forzó durante años a la víctima a mantener relaciones íntimas no consentidas, ignorando reiteradamente sus negativas, lo que le habría provocado daños psicológicos según el informe fiscal consultado

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El Ministerio Público ha presentado un informe donde detalla que la víctima experimenta síntomas compatibles con ansiedad a causa de las acciones de su esposo, un hombre de 74 años, quien enfrenta la acusación de obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales no consentidas durante un período prolongado. Según Europa Press, la Fiscalía de Sevilla solicita que el acusado cumpla quince años de prisión, junto con diez años de libertad vigilada y el alejamiento de la mujer durante siete años, prohibiéndole acercarse a menos de 300 metros de ella.

De acuerdo con el escrito elaborado por el Ministerio Público, la acusación parte de hechos ocurridos en fechas no concretadas, aunque se sitúan como mínimo en los últimos años previos a octubre de 2023. El texto de la Fiscalía, citado por Europa Press, especifica que la víctima y el acusado llevaban casados 51 años y comparten cuatro hijos. El Ministerio Público sostiene que, en su domicilio y en numerosas ocasiones aún no determinadas con exactitud, el procesado “actuó intencionadamente, con ánimo de satisfacer su instinto libidinoso”, forzando a su esposa a mantener relaciones íntimas sin consentimiento y pese a las negativas expresas de la mujer.

Según el medio Europa Press, los detalles aportados por la Fiscalía recogen que el procesado sujetaba con fuerza a la víctima de las manos, la obligaba físicamente a adoptar determinadas posturas sexuales o levantaba sus piernas en contra de la voluntad de su esposa. Ante las negativas y peticiones reiteradas de la mujer para que cesara este comportamiento, el acusado ignoraba sus demandas y mantenía su actitud.

El informe fiscal, consignado por Europa Press, concluye que como consecuencia de estos episodios, la mujer presenta síntomas relacionados con ansiedad. Para el Ministerio Público, estos hechos configuran un delito continuado de agresión sexual. Por ello, la Fiscalía solicita que la Audiencia Provincial de Sevilla imponga una condena de quince años de cárcel y una medida de libertad vigilada durante otra década, junto con la prohibición de aproximación a la víctima durante siete años, según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press.

El juicio está programado para celebrarse en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla este miércoles, 25 de marzo. El escrito de acusación expone que la conducta del acusado se desarrolló en el ámbito doméstico, a lo largo de varios años y pese a la convivencia continuada con la víctima, lo que refuerza la petición de penas agravadas y medidas de protección adicionales para la mujer, según ha remarcado Europa Press a partir del documento fiscal.

Además de la sentencia de prisión y el alejamiento, la solicitud del Ministerio Público contempla un periodo de libertad vigilada con el fin de prevenir nuevas conductas agresivas o de acoso hacia la víctima una vez se cumpla la condena principal. Frente a este proceso, la Fiscalía subraya la gravedad de los hechos y su repercusión en el estado psicológico de la denunciante, basándose en el diagnóstico médico aportado en el procedimiento.

En el escrito provisional de acusación, la Fiscalía describe pormenorizadamente las circunstancias que rodean el presunto delito, incidiendo en la reiteración de la conducta del procesado, quien desoyó de manera sistemática las manifestaciones explícitas de rechazo por parte de la víctima. Europa Press detalla que la acusación fundamenta su petición en la continuidad del delito, el aprovechamiento de la convivencia marital y la resistencia demostrada por la mujer a mantener relaciones no consentidas.

Según la documentación judicial citada por Europa Press, la decisión sobre el futuro penal del acusado quedará en manos del tribunal tras la vista oral, en la que se tomarán en cuenta las pruebas, el testimonio de la víctima y el dictamen médico respecto a las secuelas psicológicas que, según el Ministerio Público, están asociadas directamente con los hechos acusados.

La Fiscalía insiste en la gravedad del contexto de convivencia prolongada y del uso de la fuerza, así como en las consecuencias emocionales reportadas, según su informe. En el procedimiento quedan consignados tanto el derecho de la víctima a ver reconocidos sus daños como la propuesta de restricción de libertades para el acusado, en caso de que se confirme la culpabilidad en el juicio previsto en la Audiencia Provincial de Sevilla.

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