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Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Normalmente, la fianza puede utilizarse para cubrir los desperfectos provocados por animales de compañía cuando estos exceden el desgaste que corresponde al uso ordinario del inmueble

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Una mujer joven scon su
Una mujer joven scon su mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, los alquileres de vivienda están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que el inquilino debe devolver la vivienda en buen estado, descontando el desgaste normal por uso. No obstante, esta ley no regula específicamente la tenencia de mascotas, dejando a los contratos individuales la decisión de permitir o prohibir animales y establecer las responsabilidades relacionadas con ellos. Esto significa que el contrato es quien define qué está permitido y cuáles son las consecuencias de los daños que puede ocasionar un perro o un gato en el inmueble.

Uno de los aspectos más relevantes es la fianza o depósito de seguridad. El arrendador puede retener total o parcialmente este depósito para cubrir los daños que excedan el desgaste normal de la vivienda. Sin embargo, no puede usarlo para justificar deterioros atribuibles al uso ordinario, como el desgaste de pintura o suelos debido al paso del tiempo. Además, si los daños superan el monto de la fianza, el propietario puede exigir el pago de la diferencia e incluso reclamar judicialmente si es necesario.

Perro triste. (Freepik)
Perro triste. (Freepik)

Así, la responsabilidad del inquilino se extiende a cualquier daño que su mascota cause y que exceda el uso normal del inmueble. Los más comunes incluyen arañazos en puertas o suelos, mordeduras en muebles, manchas de humedad o suciedad persistente, e incluso daños en instalaciones eléctricas o fontanería si el animal muerde cables o grifos. Para que el propietario pueda reclamar, debe probar que los daños son atribuibles al inquilino y no a la antigüedad o desgaste habitual del inmueble. Documentar los daños es clave: fotografías, vídeos y, si es posible, peritajes o informes de reparación permiten demostrar de manera objetiva la magnitud del deterioro. Esto protege tanto al propietario, que busca una compensación justa, como al inquilino, que puede evitar retenciones injustificadas de la fianza.

Cuándo puede exigirme el casero compensación adicional

En algunos casos, los contratos de alquiler incluyen cláusulas específicas sobre mascotas que pueden establecer multas adicionales o requerir seguros que cubran daños. Es fundamental leer estas cláusulas antes de firmar el contrato y preguntar al arrendador cualquier duda sobre lo permitido y lo que podría generar responsabilidad económica. Mantener una comunicación fluida con el propietario y actuar con transparencia ante cualquier accidente también ayuda a evitar conflictos legales. Informar inmediatamente sobre cualquier daño puede facilitar soluciones amistosas y reducir el riesgo de reclamaciones judiciales.

Existen varias medidas que los inquilinos pueden adoptar para minimizar riesgos. Entrenar y supervisar a la mascota ayuda a prevenir daños accidentales, mientras que revisar las cláusulas del contrato antes de mudarse permite conocer con claridad los límites y responsabilidades. Algunos seguros de inquilino incluyen cobertura de daños causados por animales, lo que puede ahorrar gastos imprevistos y ofrecer tranquilidad. Documentar el estado de la vivienda al inicio y al final del contrato mediante fotografías o vídeos permite comprobar el estado real del inmueble y evitar disputas al finalizar el alquiler. También es recomendable utilizar protectores en muebles, alfombras y suelos para reducir el impacto de posibles accidentes domésticos.

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