Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 26 de marzo: Bárbara regresa con un secreto que puede cambiarlo todo y Hernando mueve ficha

'Valle Salvaje': Bárbara y Luisa tienen una conversación. (RTVE)

La nueva etapa de Valle Salvaje avanza con paso firme y cada vez más intensa. Tras la trágica muerte de Adriana, la serie ha dado un giro clave situando a Luisa en el centro de la historia, una evolución que ya se refleja en la renovada cabecera. Este cambio no solo ha redefinido el peso de los personajes, sino que ha abierto nuevas tramas cargadas de tensión, secretos y alianzas inestables.

La semana del 23 al 27 de marzo está marcada por un avance decisivo en la investigación de la muerte de Domingo, así como por conflictos personales que amenazan con estallar en cualquier momento.

Los primeros días han servido para recolocar piezas. La despedida de Eva el lunes dejó una huella emocional importante en Valle Salvaje, marcando el final de una etapa para varios personajes. Mientras tanto, Luisa ha comenzado a dar pasos firmes en su búsqueda de la verdad, enfrentándose incluso a las parteras con un apoyo inesperado.

'Valle Salvaje' (RTVE)

El martes, la investigación empezó a tomar forma cuando don Hernando puso el foco en Bernardo como principal sospechoso, movilizando a Enriqueta y Braulio para recabar información. Al mismo tiempo, Luisa recibió una visita clave que podría acercarla a respuestas que lleva tiempo buscando.

El miércoles, la tensión se trasladó al terreno personal. Los preparativos de la boda entre Victoria y José Luis desataron enfrentamientos directos con Atanasio y Matilde, dejando al descubierto profundas grietas familiares. Pero el momento más impactante llegó al caer la noche, cuando Victoria encontró a alguien inconsciente en el suelo, una escena inquietante que dejó en el aire nuevas preguntas.

Pero será el jueves 26 de marzo, en el capítulo 383, cuando la trama dé un giro especialmente relevante.

Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Las sospechas comienzan a multiplicarse y el ambiente en Valle Salvaje se vuelve cada vez más asfixiante. Dámaso decide advertir a Mercedes sobre Enriqueta, una señal clara de que las alianzas están cambiando y de que nadie está a salvo de convertirse en objetivo dentro de la investigación.

Al mismo tiempo, Braulio pone en alerta a Alejo al revelarle que don Hernando ha ordenado localizar a Toribio. Este movimiento no es casual y apunta a que el patriarca sigue manejando los hilos desde la sombra, decidido a controlar cada paso que se da en el caso. La presión crece y el cerco parece estrecharse.

Sin embargo, el gran foco del capítulo recae en Bárbara. Su reaparición ante Pura no es un simple encuentro: llega con información que podría ser determinante. Bárbara asegura tener algo importante que contarle a Luisa, una revelación que podría cambiar por completo el rumbo de la historia.

Este anuncio no solo despierta la curiosidad de los personajes, sino también la del espectador, que se enfrenta a una nueva incógnita: ¿qué sabe Bárbara y por qué ha decidido hablar ahora? Su movimiento podría alterar el equilibrio de poder y, sobre todo, acercar a Luisa a una verdad que muchos prefieren mantener oculta.

Así, el capítulo del jueves se perfila como un punto de inflexión en la semana, donde las sospechas dejan de ser rumores para convertirse en amenazas reales.

José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE)

De cara al final de la semana, el viernes promete mantener la intensidad. Mercedes intentará acercarse a Braulio y Enriqueta, aunque sus intenciones no saldrán como esperaba. Paralelamente, Rafael tomará una decisión clave sobre su boda que lo enfrentará directamente con su padre, abriendo un nuevo conflicto en la Casa Grande.