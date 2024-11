El líder del PP en el Parlament catalán defiende mantener las centrales nucleares ante "la cultura del no a todo"

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha defendido este viernes la necesidad de mantener en funcionamiento las centrales nucleares ante "la cultura del no a todo" que considera que se ha instalado en Catalunya, informa la formación en un comunicado.

"En Catalunya se ha instalado desde hace demasiado tiempo la cultura del no en todo, en la que se dice no en la nuclear y no en las renovables", ha dicho tras la visita a la central nuclear de Ascó (Tarragona) junto a diputados del partido en el Congreso y representantes del PP de Tarragona.

Para Fernández, las nucleares son garantía de seguridad, energía limpia y empleo, y ha afirmado que no se pueden cerrar centrales porque aunque España puede ser una referencia en energía renovable, "no se puede hacer es desvestir a un santo sin haber vestido al otro".

El diputado en el Congreso Guillermo Mariscal ha subrayado que "con el PP en el Gobierno, Ascó no se cierra" y ha valorado que cerrar la central supondría acabar con la competitividad económica de Catalunya.

Por su parte, el diputado en el Congreso Juan Diego Requena ha indicado que en Catalunya esta fuente de energía ha sido "un gran apoyo" para el desarrollo económico.