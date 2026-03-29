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97-91. El Barça completa su semana perfecta y tumba a un tenaz Unicaja

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Barcelona, 29 mar (EFE).- El Barça cerró este domingo una semana perfecta con su tercera victoria consecutiva en el Palau Blaugrana, al superar a un tenaz Unicaja (97-91), que demostró tener siete vidas, y sumar así su decimosexto triunfo para afianzarse entre los ocho primeros de la Liga Endesa.

El conjunto azulgrana llegó a dominar con una máxima diferencia de 40-22 (min. 14), pero los visitantes no se rindieron y se mantuvieron en el partido. No fue hasta los minutos finales cuando el Barça sentenció el triunfo gracias al último arreón del dúo formado por Jan Vesely (18 puntos) y Darío Brizuela (17).

El cuadro malagueño, que siempre remó a contracorriente, llegó incluso a empatar a 77 (min. 33). A pesar del destacado papel de Emil Sulejmanovic (19) y Olek Balcerowski (18), el último impulso del Barça les dejó sin fuerzas, encajando así su segunda derrota consecutiva en la Liga Endesa.

La novedad de Norris, titular y de nuevo en dinámica liguera, era la apuesta de Pascual para igualar el físico del cuadro malagueño, y el estadounidense respondió con lo que se esperaba: defensa, rebotes y también puntos para darle a los locales la primera ventaja (9-8, min. 5).

Con el ala-pívot afinado, el Barça firmó un parcial de 14-2 que amenazaba con romper el partido de salida (20-10, min. 8), pero volvió a mostrarse frágil en los pasillos interiores y el Unicaja, pese a su desacierto inicial, encontró en la pintura la forma de maquillar el marcador hasta el 22-17 al cierre del primer cuarto.

Sin embargo, esa debilidad no pareció importarle al Barça. O, mejor dicho, a Brizuela, que ante su exequipo dinamitó el partido con tres triples consecutivos que abrieron cinco minutos de inspiración azulgrana y un parcial de 18-5 para dejar en nada el esfuerzo de Duarte, demasiado solo mientras el marcador empezaba a sangrar (40-22, min. 14).

Cuando todo parecía perdido para los visitantes, un tiempo muerto de Ibon Navarro lo cambió todo. Hasta entonces irreconocible, el Unicaja resurgió desde su versión más colectiva y trasladó las dudas al Barça. El giro fue evidente en el parcial de 7-19 que apretó el marcador hasta el 47-41 al descanso que dejaba todo abierto.

El paso por vestuarios le sirvió al Barça para resetear, con la tenacidad de Shengelia por bandera, pero Djedovic, que ya había liderado la reacción malagueña, alargó su estado de gracia. Clyburn, por parte local, y Perry, por la visitante, también quisieron sumarse al intercambio con sus primeros puntos (59-53, min. 25).

Ni unos eran capaces de ampliar diferencias ni los otros de reducir esa corta pero inquietante ventaja en un partido que entró en una fase muy física, con interrupciones constantes. En ese escenario aparecieron aliados inesperados, como Hernangómez y Balcerowski en cada bando, pero que tampoco ayudaron a alterar el marcador (74-69).

El Unicaja arrancó mejor el último cuarto y, con dos tiros libres de Duarte, devolvió el empate al marcador por primera vez desde el inicio (77-77, min. 33). En ese nuevo escenario, el Barça respondió tirando de sus referentes: Brizuela volvió a castigar y, junto a un inesperado Vesely, lideró un 8-0 que reabrió la brecha (85-77, min. 35).

Los visitantes intentaron reaccionar nuevamente, pero ya sin fuerzas tras ir siempre a contracorriente. El Barça controló los tiempos, y con un Vesely con alma de triplista y la línea de tiros libres sentenció el 97-91 definitivo para completar su pleno de triunfos en la semana en el Palau Blaugrana.

- Ficha técnica:

97 - Barça (22+25+27+23): Marcos (5), Punter (11), Parra (8), Norris (10), Hernangómez (4), -cinco inicial-, Vesely (18), Brizuela (17), Satoransky (8), Fall (-), Clyburn (10), Shengelia (6) y Kusturica (-).

91 - Unicaja (17+24+28+22): Perry (10), Kalinosky (8), Barreiro (-), Tillie (5), Blacerowski (18), -cinco inicial-, Audige (-), Webb (-), Díaz (7), Cobbs (-), Djedovic (13), Sulejmanovic (19) y Duarte (11).

Árbitros: Emilio Pérez, Alfonso Olivares e Igor Esteve. Señalaron falta antideportiva a Miles Norris (min.32) por parte del Barça. Eliminaron a Chase Audige y a Tyler Kalinoski por parte del Unicaja.

Incidencias: partido de la vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 4.964 espectadores. EFE

avm/og

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