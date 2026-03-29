Temas del día de EFE España del lunes 30 de marzo de 2026

IGLESIA ABUSOS

Madrid.- El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Confederación Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo sellan el acuerdo para indemnizar a las victimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

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PARTIDOS POLÍTICA

Madrid- Los partidos analizan la actualidad política en vísperas de la primera reunión del Consejo de Ministros tras la remodelación del gabinete por la salida de María Jesús Montero y ante unos días de baja actividad por la Semana Santa, después de la cual se prevé que empiece la larga precampaña para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía.

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INDUSTRIA DEFENSA

Madrid - Los ministros de Defensa, de Industria y Turismo, y de Ciencia, Innovación y Universidades presentan este lunes el programa IN + DEF, el nuevo ecosistema de formación e innovación abierta para la industria de defensa y seguridad y suscriben un compromiso de colaboración interministerial en este ámbito en un contexto por la tensión en Oriente Medio.

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EURÍBOR MARZO

Madrid - El euríbor a doce meses, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y cerrará marzo con la mayor subida desde 2023, lo que encarecerá las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años.

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ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, cerrará previsiblemente el mes por debajo de los niveles de marzo de 2025 pese a la volatilidad que ha producido la guerra en Irán en los mercados energéticos.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 55019758982)

TRASTORNO BIPOLAR

Sevilla - Detectar el trastorno bipolar, una enfermedad mental compleja en la que el paciente pasa por fases depresivas y otras maníacas o exultantes, es una de las mayores dificultades tanto para quien lo sufre como para su entorno, ya que muchos de sus síntomas pueden pasar desapercibidos, dice a EFE el psiquiatra José Ángel Alcalá, con motivo este lunes del Día Mundial del Trastorno Bipolar.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8021676208)

REFUGIADOS EMPLEO

Barcelona - Yana Duiunova, una joven ucraniana refugiada en España, habla cuatro idiomas pero le cuesta encontrar trabajo por homologación de títulos, como le ocurre a otros refugiados que buscan oportunidades en ferias de empleo específicas para este colectivo.

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TIEMPO SEMANA SANTA

Madrid- Después de un domingo de Ramos frío y con fuerte temporal de viento en el este, este lunes las temperaturas empiezan a subir, una tendencia que no dejarán en toda la Semana Santa, al igual que la estabilidad, aunque podrá haber precipitaciones en zonas del norte.

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SEMANA SANTA BACALAO

Madrid- La cuaresma y la Semana Santa concentran una parte importante del consumo español de bacalao, un pescado tradicional de estas celebraciones que tiene detrás a una industria con un peso relevante, que este año mira el impacto en sus negocios de la guerra en Irán.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8004097232)

SEMANA SANTA

Zamora - El canto de 'La muerte no es el final' es el momento cumbre de la procesión de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, que este año recuerda al escultor José Luis Coomonte, fallecido hace cuatro meses y autor de un conjunto de cruces que salen en la procesión, una de ellas hecha con yugos para uncir bueyes y una corona de espinas con rejas de arado romano.

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Ávila - La Semana Santa de Ávila, declarada de Interés Turístico Internacional, se despide de una de sus procesiones más emblemáticas, la de 'El Encuentro', después de que la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza haya decidido poner fin a esta tradición.

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ROSALÍA GIRA

Madrid - Tras centrar todas las miradas y alabanzas con el estreno de su nuevo espectáculo en Francia, Rosalía desembarca por fin en España para celebrar en el Movistar Arena de Madrid el primero de sus cuatro conciertos de presentación del aclamado disco 'Lux', al que seguirán otros cuatro en Barcelona con todas las entradas vendidas.

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CINE ESTRENOS

Madrid - A sus 80 años, Carmen Maura vuelve a brillar en 'Calle Málaga', una luminosa película dirigida con acierto y delicadeza por la marroquí Maryan Touzani en la que resulta "completamente creíble que me tire a un señor, y eso no era fácil, porque somos los dos mayores", ha remarcado a EFE la actriz. Por Marina Estévez Torreblanca.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - La teatralidad y el lujo ochentero alumbran una nueva tendencia: el 'glamoratti', un estilo elegante, audaz y excesivo que se caracteriza por la silueta de hombros marcados y falda lápiz, volúmenes amplios, obsesión por la piel y el cuero, la mezcla de colores llamativos y joyas exageradas que capturan la mirada ajena.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- Sevilla.- PARTIDOS PP.- El director de campaña del Partido Popular de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Antonio Repullo, ofrece una rueda de prensa para analizar asuntos de la actualidad andaluza. Sede del PP de Andalucía (C/ San Fernando, 39. Sevilla)

10:30h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- Candela López, coordinadora nacional de Comuns, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú (C/ Marina, 131). (Texto)

11:15h.- Las Palmas de Gran Canaria.- IRÁN GUERRA.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presentan el acuerdo por el cual el Gobierno de España financiará las medidas anticrisis impulsadas por esta comunidad, al no poder aplicarse en las islas la rebaja del IVA aprobadas para el resto de España. Presidencia (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, comenta los temas de actualidad en rueda de prensa. C/ Francisco Villaespesa, 18. Madrid

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa para comentar diversos temas de actualidad, Salón de Pasos Perdidos del Senado

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Ejecutiva socialista en Ferraz y posterior rueda de prensa de la portavoz, Enma López.. (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) y streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto)

18:30h.- Barcelona.- PRESENTACIÓN LIBRO.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, participan en la presentación del libro "El franquisme en temps de Trump", del diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro. Espai Línia (C/ Girona, 52)

ECONOMÍA

Madrid.- AEROPUERTOS HUELGA.- Los sindicatos UGT, CCOO y USO convocan desde este lunes una huelga indefinida en la empresa de handling Groundforce, del grupo Globalia, en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas).

09:00h.- Madrid.- COMERCIO MINORISTA.- El INE publica el Índice del comercio al por menor de febrero. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- El Banco de España publica sus cuentas anuales.

10:00h.- Bilbao.- ECONOMÍA EUSKADI.- El consejero de Economía, Mikel Torres, analiza el contexto económico y presenta las previsiones económicas. Gobierno Vasco (Gran Vía, 85). (Texto) (Foto)

11:30h.- Leioa(Bizkaia).- LANZAMIENTO SATÉLITE.- El consejero de Industria, Mikel Jauregi, asiste por streaming desde el campus de Leioa al lanzamiento del quinto satélite de Satlantis [GARAI B – Innosat Unamuno], de nueva categoría de tecnologías para la observación de la Tierra. Sede Satlantis en la Universidad del País Vasco (EHU). (Texto) (Vídeo)

11:30h.- Murcia.- CONFIANZA EMPRESARIAL.- La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Cámara de Comercio de Murcia y PwC presentan los resultados del Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la Región de Murcia – Segundo Semestre 2025. espacio miitUp de Murcia (Calle Frutos Baeza, nº 3. 30004) (Texto)

11:30h.- Madrid.- INDUSTRIA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participan en la presentación del programa IN + DEF, el nuevo ecosistema de formación e innovación abierta para la industria de defensa y seguridad Ministerio de Industria y Turismo. Paseo de la Castellana, 162 (Texto)

12:00h.- Avilés.- HUELGA ESTIBADORES.- Los diputados nacionales de Sumar Enrique Santiago y Rafa Cofiño, y la parlamentaria autonómica de IU-CA, Delia Campomanes, ofrecen una rueda de prensa para abordar el conflicto con los trabajadores de estiba del Puerto de Avilés. Autoridad Portuaria

12:00h.- Pamplona.- COMUNIDADES ENERGÉTICAS.- El consejero de Industria, Mikel Irujo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, presentan el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes. Oficina Verde de Txantrea (c/ Huarte, 32) (Texto)

12:30h.- Vitoria.- PENSIONISTAS PROTESTAS.- El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria informa de nuevas movilizaciones. Frente al Parlamento Vasco

16:00h.- Madrid.- ASUNTOS ECONÓMICOS.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, participa en la reunión de la Comisión Delegada General de Asuntos Económicos. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

18:30h.- Bilbao.- SINDICATOS ELA.- ELA se concentra con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, "para reivindicar que el colectivo está más fuerte y organizado que nunca". C/Gran Vía 1 (Primark)

SEGURIDAD Y JUSTICIA

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre que causó 230 víctimas mortales toma declaración en calidad de testigo a un bombero forestal. Juzgados (Texto)

13:00h.- Madrid.- ASOCIACIONES JUECES.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión con la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marien Ortega, en el Complejo de la Moncloa.

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Reunión del Ministerio de Sanidad con el comité de huelga de los seis sindicatos médicos, en la que está prevista la presencia del Foro de la Profesión Médica como mediador en el conflicto que ha derivado en una huelga de una semana al mes hasta junio. Ministerio de Sanidad

Madrid.- EDUCACIÓN ASTURIANO.- La Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) convoca una movilización para solicitar al MInisterio de Educación que inicie los trámites para modificar los reales decretos que regulen estas especialidades docentes. Ante el Congreso de los Diputados.

09:00h.- Valladolid.- BAJAS EMISIONES.- El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba una moción presentada por PP y Vox para iniciar los trámites administrativos que correspondan para suspender el régimen sancionador de la Ordenanza la Zona de Bajas Emisiones de la capital. Ayuntamiento (Texto)

11:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, firman el protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Sede del Defensor del Pueblo (calle Fortuny, Madrid) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- València.- DANA VALENCIA.- La Plataforma SOS Parke informa de las quejas presentadas ante el síndic de Greuges para denunciar "la persecución política y el acoso institucional del Ayuntamiento de Alfafar y la Generalitat" en una "estrategia coordinada para desmantelar la respuesta comunitaria" tras la dana. Plaza de Manises.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD PÚBLICA.- El movimiento Sanidad Pública Segura entrega en el Congreso 100.000 firmas por la seguridad del paciente. Congreso de los Diputados. Plaza de las Cortes. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CONDICIONES VIDA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica varios módulos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025.

11:00h.- Vitoria.- ECLIPSE SOL.- El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, presenta las líneas de trabajo del Gobierno Vasco en relación al eclipse total de Sol que será visible desde Euskadi el próximo 12 de agosto. Ataria (Paseo de la Biosfera, 4) (Texto) (Foto)

11:30h.- Leioa (Bizkaia).- CIENCIA ESPACIO.- Lanzamiento del quinto satélite de Satlantis, destinado a la observación de la tierra. Sede Satlantis en la Universidad del País Vasco (EHU). (Texto) (Foto)

12:30h.- Málaga.- SEMANA SANTA.- Presentación del estudio 'Análisis e impacto económico de los visitantes a la Semana Santa de Málaga 2025', en el que estarán el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el rector de la Universidad, Teodomiro López, y el presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, Antonio Banderas, entre otros. Salón de actos de la Casa Hermandad de Fusionadas. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- MUJERES SEPARADAS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 'Carmen García Castellón', en la sede del Ministerio.

20:00h.- Segovia.- SEMANA SANTA SEGOVIA.- Una talla del siglo XI, el santo Cristo de los Gascones, es la más antigua de la Semana Santa en Segovia, donde protagoniza un Via Crucis en el barrio del Salvador y el entorno del Acueducto en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Acueducto (Texto) (Foto)

20:30h.- Palma de Mallorca.- REINA SOFÍA.- La reina Sofía preside el Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears Catedral de Palma

22:00h.- Ávila.- SEMANA SANTA ÁVILA.- La Semana Santa de Ávila, declarada de Interés Turístico Internacional, se despide de una de sus procesiones más emblemáticas, la de 'El Encuentro', después de que la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza haya decidido poner fin a esta tradición. Catedral (Texto) (Foto)

22:30h.- Zamora.- SEMANA SANTA ZAMORA.- El canto de 'La muerte no es el final' es el momento cumbre de la procesión de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, que este año recuerda al escultor José Luis Coomonte, fallecido hace cuatro meses y autor de un conjunto de cruces que salen en la procesión, una de ellas hecha con yugos para uncir bueyes y una corona de espinas con rejas de arado romano. Plaza Mayor (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Pamplona.- SUZANNE VEGA.- Concierto de la cantante Suzanne Vega con un directo que abarca toda su carrera, dentro de su gira “Flying With Angels Tour”. Teatro Gayarre

20:30h.- Madrid.- ROSALÍA GIRA.- Primer concierto de Rosalía en España de los ocho que celebrará entre Madrid y Barcelona como parte de la gira de presentación de su aclamado disco 'Lux'. Movistar Arena (Texto)

EFE

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