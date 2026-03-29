Un incendio en Murcia quema ya 400 ha., obliga a evacuar a 80 scouts y a activar a la UME

Murcia/Madrid, 29 mar (EFE).- Un incendio forestal declarado este mediodía en el parque natural de Sierra Espuña, en Murcia, avivado por un viento fuerte, ha quemado ya unas 400 hectáreas y ha obligado a desalojar a un grupo de 80 scouts y 14 monitores y a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El primer incendio forestal importante de este año en España ha comenzado sobre las dos de la tarde en el paraje del Llano de las Cabras (Totana) y el fuerte viento en la zona ha provocado la rápida propagación del fuego, por lo se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, por precaución se ha desalojado de la finca Caruana, en Totana, a un grupo scout conformado por 80 niños y 14 monitores, y también ha sido necesario evacuar una granja de vacas.

El presidente regional, Fernando López Miras, se ha trasladado esta tarde al Puesto de Mando Avanzado del incendio para seguir su evolución. "Esperemos que, según dicen los técnicos, la evolución sea favorable a partir de las 20 horas y se cumpla la previsión de una bajada de intensidad del viento", ha dicho.

Junto a los alcaldes de Aledo y Totana, municipios afectados por el fuego, Lopez Miras ha hecho una primera valoración de daños in situ. "Hay una estimación de que puede haber afectadas 400 hectáreas y hay un frente activo de 2 km", ha señalado.

"Ahora mismo hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno, entre brigadas forestales, bomberos del consorcio y efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros", ha apuntado el presidente murciano, quien ha agradecido a los efectivos de Emergencias su profesionalidad e implicación en la extinción del fuego.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha señalado en su cuenta de X que "los medios están en camino", en alusión a la UME, que ha desplazado al lugar al tercer batallón de intervención de la base Jaime I en Bétera.

"Reitero la necesidad de que el presidente regional, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación porque en una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial", ha dicho Lucas en su red social.

De momento, las llamas avanzan sin control hacia este pulmón verde de Murcia, a la espera de que las condiciones meteorológicas favorezcan una disminución de la fuerza del viento que permita controlar el fuego. EFE

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