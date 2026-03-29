Un estudio determina los perros que peor comportamiento tienen: fruto de cruces y expectativas humanas

Un Cavalier King Charles spaniel, considerada una de las razas más problemáticas. / Freepick

¿Tienes un perro y no sabes por qué se comporta así? Un análisis reciente elaborado por investigadores del Royal Veterinary College y publicado en la revista National Geographic ha identificado que varios de los cruces de perros denominados “de diseño” presentan una incidencia superior de problemas de comportamiento respecto a sus razas ascendentes. Dicha conclusión surge de la evaluación de 9.402 ejemplares, diferenciando entre razas puras y cruces comerciales.

El estudio ha mostrado que el cockapoo y el cavapoo, cruces comerciales derivados de cocker spaniel y caniche y de cavalier king charles spaniel, respectivamente, son los que reflejan más tendencias indeseables, incluyendo episodios de agresividad hacia sus dueños o extraños, y reacciones de miedo a estímulos que no se detectan con la misma frecuencia en sus razas progenitoras. La muestra utilizada en el trabajo ha alcanzado los 9.402 participantes, cifra que corresponde al dato diferenciador del análisis.

Según los resultados publicados, las conductas del cockapoo se han asociado especialmente con rivalidad hacia otros perros y con la ansiedad por separación, problemas que pueden complicar la convivencia familiar. En el caso del cavapoo, los registros muestran diferencias negativas en ocho de nueve escalas cuando se le compara con el cavalier king charles spaniel.

Los autores remarcan la necesidad de que los futuros propietarios indaguen de manera exhaustiva sobre los rasgos de cualquier raza o cruce antes de realizar una compra o adopción. “Los resultados de este estudio resaltan la importancia de que los propietarios exploren a fondo las características de cualquier raza o cruce durante la investigación previa a la compra o adopción para evitar una selección de raza mal informada”, según recoge National Geographic.

En cambio, el perfil del labradoodle, mezcla de labrador y caniche, aparece como mixto: resulta ventajoso respecto al caniche en ciertos parámetros, pero posee un carácter menos manejable que el labrador en cinco categorías conductuales. Esta disparidad pone de manifiesto que el denominado “vigor híbrido” no implica forzosamente una mejora en la conducta o en la facilidad de aprendizaje en comparación con las líneas de raza pura.

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El procedimiento desarrollado por el equipo científico se ha basado en un cuestionario profundo con 12 escalas diseñadas para identificar el perfil conductual de cada animal. Entre los hallazgos, el cockapoo ha sobresalido por sus puntuaciones en rivalidad interperros, aspecto que, de acuerdo con los responsables del estudio, repercute de manera directa en la vida diaria de las familias que conviven con estos animales.

El cavapoo, por su parte, ha salido mal parado en ocho de nueve categorías con diferencias claras frente a sus razas de origen. Desde la publicación en National Geographic, se resalta la advertencia de los científicos de no caer en generalizaciones al elegir una raza, ya que el comportamiento negativo no solo depende de la genética, sino también de la educación y de las expectativas que depositan los humanos en el animal.

En esa línea, el profesor de medicina veterinaria de comportamiento en la Universidad de Lincoln, Daniel Mills, ha puntualizado a National Geographic la imposibilidad de reducir la conducta de los perros únicamente a cuestiones hereditarias: “El comportamiento es siempre producto de la interacción de los genes con el entorno, y buscar causas simples en uno u otro está condenado al fracaso”.

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La investigación advierte que muchos dueños de cruces recientes pueden prescindir del adiestramiento elemental al pensar erróneamente que estos animales reúnen cualidades óptimas de manera innata, una presunción que, según se refleja en los resultados recogidos por National Geographic, se traduce en actitudes problemáticas como excitabilidad y falta de control difícilmente reconducibles con posterioridad.

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Los factores externos, entre los que destacan la cultura y las expectativas de los propietarios, aparecen como determinantes adicionales para explicar la emergencia de comportamientos adversos en animales de diseño. Tanto en el campo de la genética como en el de la educación, la investigación publicada en Plos One y difundida por National Geographic concluye que solo un enfoque integral puede garantizar una convivencia satisfactoria y responsable entre humanos y perros de cualquier tipo.