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Silvia Severino, psicóloga: “Todos dicen que quieren una persona inteligente como pareja, hasta que la tienen enfrente y les pone límites”

Sentirse escuchado, comprendido o que empaticen con tus emociones son algunas de las cualidades que muchas personas buscan en sus parejas

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Una pareja habla sobre los límites que quieren poner en la relación
Una pareja se coge las manos (Canva)

Sentirse escuchado, comprendido o que empaticen con tus emociones son algunas de las cualidades que muchas personas buscan en sus parejas. Esto se relaciona en muchas ocasiones con la capacidad emocional de la otra persona, o más bien, con lo que se conoce como inteligencia emocional.

No obstante, esta relación puede ser un poco peligrosa, ya que este atributo no se basa simplemente en conectar emocionalmente con alguien. Así lo explica Silvia Severino, psicóloga especialista en relaciones, en su perfil de TikTok (@silviaseverinopsico): “Todos dicen que quieren una persona inteligente emocionalmente, pero cuando la encuentran, salen corriendo”

“Muchos la aman cuando ofrece consuelo, pero es un espejo muy incómodo”

Según Severino, muchas personas aseguran que buscan una pareja con este tipo de inteligencia, pero la realidad es más compleja. “Te gusta la inteligencia emocional hasta que esa persona va claro dentro de ti, porque esas personas no solo escuchan, notan la incoherencia, la evitación y la manipulación más sutil”, señala la especialista.

La psicóloga Silvia Severino habla de cómo es tener una relación con una persona inteligente
Silvia Severino sobre las relaciones (@silviaseverinopsico)

Para Severino, la inteligencia emocional supone mucho más que la capacidad de consolar o escuchar. “Muchos la aman cuando ofrece consuelo, pero la inteligencia emocional también es un espejo muy incómodo que te hace responsable de tus actos. Te confrontará con tus silencios y tus viejos patrones tóxicos”.

De esta manera, la psicóloga subraya que no siempre es cómodo para la pareja, ya que implica enfrentar aspectos personales difíciles de reconocer: “La verdadera inteligencia emocional no solo te ama, te revela. Y la verdad es que la mayoría no están listos para eso”, afirma.

“Es que eres demasiado sensible”

Por otro lado, Severino insiste en que el reto principal no reside solo en encontrar una pareja emocionalmente capaz, sino en mantener un vínculo genuino y sano: “La mayor señal de una relación sana no es ni cuánto os amáis ni con qué frecuencia tenéis intimidad, ni siquiera si os discutís o no os discutís”, afirma. Más bien, “la verdadera señal es cómo os reconciliáis”, determina.

Según la psicóloga, la forma en que una pareja gestiona el conflicto es más relevante que la ausencia de discusiones. “En las relaciones sanas, el conflicto no se vive como el fin del mundo. La clave es saber que podéis desconectar y volveros a encontrar sin que uno sea el fiscal en un juicio y el otro quiera saltar por la ventana”, añade.

La pareja de argentinos que recorre el mundo en un velero: “Menorca es el paisaje más impresionante que puedes ver”.

Otro de los factores que hay que tener en cuenta, en este sentido, es la importancia de expresar el dolor sin temor a la reacción de la pareja. “Significa que puedes decir: esto me dolió, sin que tu pareja te diga: es que eres demasiado sensible”. Este enfoque, según Severino, permite que el enfado no derive en un ambiente tóxico o desagradable. “Y significa que podéis estar enfadados sin que el ambiente se vuelva tóxico o desagradable”.

En definitiva, la confianza en el vínculo es fundamental: “Las verdaderas parejas sanas no evitan la desconexión, cuentan con ella. Confían tanto en el vínculo que cuando llega el conflicto, no tienen miedo a no ser escuchados. Saben que lo harán”, afirma. De este modo, el objetivo no es la perfección, sino el compromiso mutuo: “Así que no busques perfección en la relación de pareja, solo busca dos personas comprometidas a buscar el camino una y otra vez y encontrarse siempre”.

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