Pedro Martínez afirma que Brimah les "equilibra" el equipo y que llega "como agua de mayo"

Valencia, 27 nov (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el pívot ghanés Amidah Brimah es un jugador "muy adecuado" para lo que les "hacía falta", porque a pesar de sus "carencias ofensivas", les "equilibra mucho" el equipo defensivamente.

"Brimah es como agua de mayo para nosotros", explicó el entrenador catalán, que viaja a Bourg (Francia) sin los pívots lesionados Nate Reuvers y Ethan Happ, aunque insistió en que cuando fueron al mercado no se trataba "de fichar al mejor jugador posible, ni al que viene de salirse", sino de firmar a un jugador que lo que les "da es muy importante para mejorar".

Pedro Martínez señaló que el ghanés tiene "grandes carencias ofensivas", pero les "da igual" y tras verlo entrenar se reafirma en ello: "Nos da cosas que creo que nos hacían falta y ahora sólo queda ayudarlo y animarlo a que juegue a tope, que es lo que esperamos de él, porque aunque no le guste mucho a quien sólo mira las estadísticas, nos equilibra mucho".

"Imagínate, además, si no lo hubiéramos fichado. Sin contar a los jóvenes, de profesionales estaríamos con nueve para jugar no sé cuántos partidos, por lo que para nosotros, Brimah es agua de mayo y estoy encantado de tenerlo, más allá de que cuando lo fichamos no sabíamos que tendríamos tantas lesiones", incidió.

Asimismo, el técnico catalán comentó que "el futuro del club pasa" por Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Sergio de Larrea, los cuatro jugadores nacionales convocados en esta 'ventana' FIBA, preguntado por la primera internacionalidad de Puerto.

"Estoy orgulloso de todos y me gusta verlos jugar bien y que aporten... pero en el caso de Puerto, lo conozco desde ocho años, le he visto casi nacer deportivamente y a veces tengo la sensación de que no está respetado o incluso maltratado por el baloncesto, pero entrena muy bien, es receptivo y todo lo bueno que le pase, se lo merece", afirmó .

Así, incidió en que, como club, deben "estar muy contentos" por tener a cuatro jugadores convocados con la selección española y que "el futuro del club pasa por esos cuatro jugadores". EFE

