Sánchez y Pradales acuerdan avanzar hacia la prohibición "total" de portar armas blancas

(Actualiza la NA5253 con más detalles el acuerdo)

Madrid, 27 mar (EFE).- Los gobiernos central y vasco han acordado este viernes endurecer el régimen de control de las armas blancas, avanzar hacia la prohibición total de portarlas en determinados espacios públicos e impulsar modificaciones legales para atajar la reincidencia delictiva.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha detallado los principales acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, entre los que destacan los referidos a la seguridad, una cuestión sobre la que el Ejecutivo vasco ha puesto el foco en esta legislatura.

Los dos gobiernos se han comprometido en trabajar para endurecer y clarificar el régimen de control y sanción del porte de armas blancas, incluso de pequeño tamaño, en establecimientos públicos y lugares de reunión; así como incorporar señalización visible en estos espacios sobre la prohibición de portar dichas armas.

Para ello se plantea una modificación del Reglamento de Armas con el objetivo de que la prohibición sea "total" y no una norma general como en la actualidad.

También han planteado impulsar reformas normativas para "mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva". "Queremos poder actuar ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos", ha dicho el lehendakari.

Los dos ejecutivos ha acordado asimismo la participación "complementaria" de la Ertzaintza en materia de extranjería "cuando exista incidencia en la seguridad pública", además de poder acceder a las bases de datos europeas contra el crimen organizado.

Ambos gobiernos han compartido, por otra parte, el análisis de las medidas para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio, respecto a lo que el lehendakari ha agradecido que el Gobierno central haya incorporado en los decretos aprobados "la mayor parte de las propuestas" que remitió a Sánchez.

No obstante, el lehendakari ha propuesto que las medidas establecidas para abaratar los costes de la energía para la industria se conviertan en "estructurales".

"Es decir, que nuestra industria pueda competir en igualdad de condiciones con empresas de otros países europeos. Es fundamental para ser protagonistas en la estrategia de reindustrialización europea, y proteger así la economía y sobre todo el empleo de los vascos y las vascas", ha explicado el mandatario vasco.

Además, ha pedido al Gobierno que Euskadi pueda ser declarada área de "aceleración industrial" en el marco de la nueva ley aprobada recientemente por la Comisión Europea.

También ha reclamado un nuevo paquete de medidas para favorecer al primer sector y a los consumidores, entre las que destaca la rebaja del IVA del pescado y la carne del 10 al 4 %.

En la reunión se han tratado asuntos relacionados con la salud, con una nueva solicitud para que el Gobierno negocie con los sindicatos y ponga fin al conflicto con los médicos, además de recordar las reivindicaciones de Euskadi para hacer frente a la falta de médicos.

En materia de inmigración, Pradales ha insistido en la necesidad de que Euskadi obtenga el estatus de 'frontera norte', para lo que ha propuesto crear una comisión bilateral que trabaje en esta materia.

"Asimismo, hemos solicitado nuevas capacidades políticas para poder responder de forma más justa y eficaz al fenómeno migratorio", ha abundado Pradales. EFE

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