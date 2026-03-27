Sanidad se abre a que una organización de pacientes medie en la huelga de médicos

Madrid, 27 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad se abre a la propuesta de varias comunidades autónomas para que sea una organización de pacientes la que medie con el comité de huelga de los médicos para solucionar el conflicto.

Tras cuatro horas de reunión del Consejo Interterritorial, en la que solo se ha debatido sobre la huelga de médicos por la preocupación de las comunidades autónomas ante la repercusión en los pacientes -sentir compartido por el Ministerio de Sanidad-, la titular del departamento, Mónica García, ha comparecido en rueda de prensa, en la que ha vuelto a mostrar su confianza en que después de las vacaciones de Semana Santa se desescale el conflicto.

En su comparecencia ha explicado que se ha llegado a un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio para proponer una mediación en las negociaciones, que se propondrá al comité de huelga, ya que debe ser una "mediación reconocida por todas las partes".

Ha admitido que en la reunión varias comunidades han planteado que sea "una organización de pacientes la que medie, la que arbitre", ya que son ellos los que sufren la huelga, y así se planteará al comité de huelga.

Precisamente, el pasado lunes las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y Euskadi propusieron que mediara la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), aunque el Ministerio en ese momento insistió en que el Foro de la Profesión Médica era el interlocutor óptimo. EFE