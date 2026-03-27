Espana agencias

Sanidad se abre a que una organización de pacientes medie en la huelga de médicos

Guardar

Madrid, 27 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad se abre a la propuesta de varias comunidades autónomas para que sea una organización de pacientes la que medie con el comité de huelga de los médicos para solucionar el conflicto.

Tras cuatro horas de reunión del Consejo Interterritorial, en la que solo se ha debatido sobre la huelga de médicos por la preocupación de las comunidades autónomas ante la repercusión en los pacientes -sentir compartido por el Ministerio de Sanidad-, la titular del departamento, Mónica García, ha comparecido en rueda de prensa, en la que ha vuelto a mostrar su confianza en que después de las vacaciones de Semana Santa se desescale el conflicto.

En su comparecencia ha explicado que se ha llegado a un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio para proponer una mediación en las negociaciones, que se propondrá al comité de huelga, ya que debe ser una "mediación reconocida por todas las partes".

Ha admitido que en la reunión varias comunidades han planteado que sea "una organización de pacientes la que medie, la que arbitre", ya que son ellos los que sufren la huelga, y así se planteará al comité de huelga.

Precisamente, el pasado lunes las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y Euskadi propusieron que mediara la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), aunque el Ministerio en ese momento insistió en que el Foro de la Profesión Médica era el interlocutor óptimo. EFE

Últimas Noticias

Archivada la querella por acoso a un menor contra el exalcalde de La Algaba

Infobae

Bustinduy denuncia que las imágenes de la detención de Mbyae por parte de la Policía son "absolutamente inaceptables"

El titular de Derechos Sociales calificó como “inaceptables” las acciones durante el arresto del exdiputado, remarcando la gravedad de la violencia ejercida y resaltando la importancia de denunciar aquellas motivadas por discriminación racial o política

Bustinduy denuncia que las imágenes de la detención de Mbyae por parte de la Policía son "absolutamente inaceptables"

La central nuclear de Trillo inicia fase final de la 38 recarga, con la seguridad como eje

Infobae

Vecinos de Mbaye y varias asociaciones critican la "dureza y contundencia" de su detención

Infobae

Canarias incorpora tres robots multifunción para la prevención de incendios forestales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

La Justicia perdona más de 1,1 millones de deuda a un empresario de la construcción en Sevilla arruinado tras la crisis de 2008 y un accidente incapacitante

El casero sí puede comunicar la subida del alquiler por WhatsApp, pero hay límites: esto es lo que dice la ley

DEPORTES

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín