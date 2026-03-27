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El casero sí puede comunicar la subida del alquiler por WhatsApp, pero hay límites: esto es lo que dice la ley

Este aumento requiere un acuerdo expreso en el contrato, por lo que no es válido avisar de cualquier manera

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El edificio de viviendas en construcción en Madrid.
Viviendas en construcción en Madrid. (Europa Press)

El uso de mensajes de WhatsApp para comunicar subidas del alquiler se ha vuelto cada vez más común entre propietarios e inquilinos en España. Pero la comodidad de la mensajería digital genera dudas sobre su validez legal cuando se trata de incrementar la renta. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no limita el canal de notificación, pero sí establece que los medios digitales presentan riesgos jurídicos si no es posible acreditar adecuadamente la comunicación.

Así, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite el uso de WhatsApp para notificar la subida del alquiler siempre que el propietario pueda demostrar el envío, la recepción y la claridad del mensaje. Y esto no siempre es sencillo, sobre todo si surgen conflictos entre las partes.

La LAU señala que la actualización del importe del alquiler requiere un acuerdo expreso en el contrato. Además, el aumento debe informarse previamente y de manera clara. No se exige un canal concreto para esta comunicación —no hay obligación de burofax o carta certificada—, pero sí es necesario que pueda acreditarse con certeza que el mensaje se ha recibido y que se está de acuerdo: sin esa prueba, el nuevo importe no es exigible incluso aunque figure pactado en el contrato.

La ley exige también que la subida sea notificada con al menos 30 días de antelación a la fecha en que se pretende aplicar el incremento. Si el propietario no comunica la subida en ese plazo, no podrá exigir el pago actualizado y la renta anterior seguirá vigente hasta la próxima actualización permitida por ley.

La policía se marcha tras la paralización del desahucio de Mariano Ordaz, pensionista de 67 años que reside de alquiler en un piso propiedad de una orden religiosa. (Sindicato de Inquilinas)

¿Es válido comunicar la subida del alquiler por WhatsApp?

El formato de comunicación de la subida del alquiler no es lo determinante, sino la posibilidad de demostrar la existencia y recepción del mensaje. También el correo electrónico se considera un canal aceptable, ya que la normativa actual no obliga a emplear exclusivamente medios tradicionales. En todo caso, para que la actualización tenga efecto, esta debe haberse pactado expresamente en el contrato y notificarse de forma fehaciente.

En definitiva, no resulta suficiente enviar un mensaje por WhatsApp para que la subida de la renta sea legalmente válida. La comunicación únicamente tendrá eficacia legal si se demuestra que el mensaje fue enviado y recibido, y que su contenido es claro y preciso. Cualquier dificultad en cuanto a la prueba del acto puede hacer que la subida no surta efecto. En caso de desacuerdo, si las partes terminan en los juzgados, se requerirán evidencias consistentes de que la notificación existió y que fue asimilada por la parte inquilina. Y aquí es donde la notificación en WhatsApp presenta serias limitaciones: la aplicación permite eliminar o modificar mensajes, y las capturas de pantalla resultan fácilmente manipulables.

Lo mismo ocurre al tratar de comunicar por este canal el fin de un alquiler. Confiar únicamente en este canal implica un alto riesgo, ya que rara vez se alcanza el nivel de garantía exigido por la legislación española. Por tanto, para que una notificación por WhatsApp tenga valor legal, es imprescindible poder demostrar la fecha de envío, la identidad de las partes implicadas y el texto íntegro del mensaje, circunstancias que a menudo son complicadas de acreditar mediante redes digitales.

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