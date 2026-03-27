Este sábado, lluvias en la mitad norte peninsular y estabilidad en el resto del país

Madrid, 27 mar (EFE).- El primer sábado de Semana Santa llega acompañado del paso de un frente que dejará precipitaciones en la mitad norte peninsular, con probables acumulados de nieve en las áreas montañosas y rachas muy fuertes de viento al nordeste y norte de Baleares, manteniéndose la estabilidad en el resto de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este Sábado de pasión un frente débil dejará un predominio de cielos nubosos en la mitad norte peninsular, exceptuando el nordeste, con precipitaciones que afectarán a la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, produciéndose acumulados significativos de nieve en las áreas pirenaica y cantábrica.

En el resto del territorio se mantendrá la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, mientras que en Baleares habrá cielos nubosos con posibles chubascos ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios notables, excepto un descenso de las máximas en el entorno del Sistema Central y extremo noroeste peninsular.

Soplará viento moderado en Península y Baleares, pudiéndose alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en amplias zonas del nordeste peninsular, también posibles en montañas del centro y litorales de Galicia y Cantábrico.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos o despejados en el resto. Viento alisio con intervalos fuertes.

.-GALICIA: cielos con intervalos nubosos y lluvias débiles probables en el extremo norte. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento flojo aumentando a moderado con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes al oeste de A Coruña.

.-ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos abriéndose claros al final del día, aunque con posibilidad de precipitaciones, más frecuentes e intensas por la tarde y la cota de nieve descendiendo de los 1.400 metros a los 1.000/1.100. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento flojo y moderado

.-CANTABRIA: cielos nubosos, sobre todo en la cordillera, con precipitaciones generalizadas más frecuentes e intensas por la tarde y la cota de nieve bajando de los 1.400 a los 800/1.000 metros. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo aumentando a moderado.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con precipitaciones generalizadas, más frecuentes e intensas por la tarde y la cota de nieve bajando de los 1.400 metros a los 700/900. Temperaturas con cambios ligeros y viento flojo aumentando a moderado.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles en el extremo norte y noreste, especialmente al final del día, y la cota de nieve bajando hasta los 600 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en la montaña y sin cambios en la meseta. Viento flojo aumentando de intensidad con rachas fuertes y muy fuertes en zonas de montaña.

.-NAVARRA: cielos poco nubosos aumentando a nubosos con precipitaciones durante la tarde en la mitad norte y la cota de nieve descendiendo de los 1.400 metros a los 700/900. Temperaturas con ligeros cambios. Viento moderado con probabilidad de rachas muy fuertes en Pirineos y extremo sureste.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos aumentando a nubosos con precipitaciones débiles y la cota de nieve bajando de los 1.000/1.200 metros hasta los 600. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado con rachas fuertes y algunas muy fuertes en la Ibérica y extremo este.

.-ARAGÓN: cielos despejados aumentando a nubosos por la tarde con precipitaciones en la divisoria del Pirineo y la cota de nieve bajando de los 1.200/1.400 metros hasta los 700/900. Temperaturas con cambios ligeros. Viento fuerte con rachas muy fuertes pudiendo venir acompañado de ventiscas en el Pirineo.

.-CATALUÑA: cielos poco nubosos aumentando a nubosos con precipitaciones en la cara norte del Pirineo y la cota de nieve bajando de los 1.200/1.400 metros a los 900/1.000, dejando acumulados significativos. Temperaturas con cambios ligeros. Viento moderado aumentando a fuerte con rachas muy fuertes al final del día en Ampurdán, Pirineo y Tarragona.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios y viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo con intervalos moderados y rachas fuertes, pudiendo ser muy fuertes en zonas altas de la sierra.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos o despejados, aumentando de nubosidad a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la Mancha, sin cambios en el resto; máximas en ligero descenso al noroeste, en aumento al sur y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado con rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos con intervalos nubosos en el litoral de Alicante y poco nubosos en el resto sin descartar lluvias débiles y aisladas en el litoral de Alicante. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en la mitad sur, sin cambios en el resto. Viento flojo aumentando a moderado con rachas muy fuertes en Castellón e interior de Valencia.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos matinales, quedando poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo aumentando a moderado.

.-BALEARES: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, con la cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso. En Menorca y nordeste de Mallorca, viento fuertes con rachas de 70 km/h; en el resto, viento flojo a moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan lloviznas. Temperaturas con ligeros cambios. Viento flojo y levante moderado en el Estrecho.

.-CANARIAS: cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a nubosos y en el resto poco nuboso o despejado. Viento moderado con intervalos fuertes. EFE