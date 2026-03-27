Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, se ha mostrado confiado ante la posibilidad de una coalición con Por Andalucía, que agrupa a Izquierda Unida y Sumar, de cara a las autonómicas andaluzas. Fernández ha insistido en la importancia de una candidatura de izquierdas “lo más fuerte, lo más plural, lo más amplia posible” para disputar el Gobierno a Juan Manuel Moreno Bonilla.
En relación a futuras alianzas, el portavoz ha aclarado que Adelante Andalucía “ya ha dejado muy claro que no quiere intentar acuerdos con ninguna otra formación”. De esta forma, no descarta que Podemos acepte la colaboración con Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo. No obstante, también ha pedido cautela sobre el desarrollo de las negociaciones. “Creo que lo mejor es mantener la discreción y no hacer públicas las conversaciones que se lleven a cabo”, ha asegurado.
