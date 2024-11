Abalos censura a Puente su "narrativa del villano" contra él y su auditoría "sesgada" y le exige respuestas

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, ha reprochado al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, lo que a su juicio es una "narrativa del villano" contra él en sus respuestas parlamentarias sobre la auditoría "deficiente, sesgada e incompleta" del ministerio, y le ha exigido respuestas.

En concreto, fue el pasado 22 de septiembre cuando Ábalos registró un escrito de 13 páginas para respuesta escrita en el Congreso en el que pedía explicaciones a Puente por la auditoria que encargó sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia y sostenía que ese estudio lo ha hecho "la persona que fue entonces responsable de la ejecución de los contratos", a la que otorga por tanto la doble función de "juez y parte". Además, Ábalos aconsejaba revisar el papel jugado por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, según detalla Ábalos en un nuevo escrito recogido por Europa Press, la respuesta que recibió del Ejecutivo "no cumple" con el precepto de transparencia y objetividad que se le exige a una administración pública, sino que da una interpretación "subjetiva y rebuscada" con el objetivo de "consolidar" la "narrativa del villano" que, a su juicio, subyace en el propio informe de auditoría para que las piezas "le encajen, justifiquen y subsista la validez y la finalidad" de la misma y "así obtener ventaja y no cumplir con la obligación de responder a ninguna de las 23 preguntas concretas planteadas".

En ese sentido, el diputado del grupo Mixto reprocha que el ministerio dirigido por Puente, en la respuesta remitida al parlamentario se "limite" a dar explicaciones y argumentos por los que "no" ha sido preguntado. Por ello, Ábalos ha solicitado al Ejecutivo a través de la Cámara Baja que le den respuestas de forma "expresa, concreta y precisa" a cada una de las 23 preguntas que formuló el pasado 22 de septiembre y también a las otras tres nuevas cuestiones que ha incluido en el listado.

NO AVISAN AL JUEZ Y ENMIENDAN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

En el escrito registrado en septiembre, Ábalos ponía en cuestión la auditoría encargada por Puente y acusaba a Transportes de vulnerar "la tutela judicial efectiva" de las personas investigadas en el 'caso Koldo' por haberlas entrevistado para ese estudio interno, al que se refiere como "investigación administrativa paralela". Asimismo denunciaba que se encargase la auditoria sin que fuera requerida por el juez que instruye este asunto y que con ella, además, se pretendiese "enmendar la fiscalización" de esos contratos ya realizada por el Tribunal de Cuentas.

Ante todo esto, el exministro socialista quería saber, entre otras cosas, qué criterios se han seguido para elegir a las personas entrevistadas para la auditoría, cómo saben los funcionarios consultados las razones de la decisión política para la compra de mascarillas de más, y por qué la autora del informe cuestiona esas decisiones en un expediente administrativo.

Ya que, según destacó en su escrito, no se ha entrevistado para la auditoría al responsable directo del control y registro de acceso que es el jefe del área de Seguridad en 2020 y 2021, que dependía de la Oficialía Mayor, a su vez dependiente de la Dirección General de Ordenación e Inspección (autora de la auditoría) y a su juicio, se han hecho "interrogatorios sin garantías y sin principio de contradicción y que no se ha preguntado a los altos cargos aludidos por los inspectores que han realizado el estudio y que siguen en el ministerio.

"¿Cuál ha sido el coste económico de esta auditoría que no ha concluido con la exigencia de ningún tipo de responsabilidad a los responsables de las irregularidades detectadas", rezaba otra de las preguntas.

EL GUARDIA CIVIL DE INTERIOR

Por otro lado, cuestionaba también sobre si se tuvo conocimiento antes de la fiscalización del Tribunal de Cuentas de que no había actas y albaranes de depósito y despacho de las mascarillas, si fue así, por qué no informó entonces, qué ha fallado si eso no se ha sabido hasta la realización de la auditoría y si se va a exigir responsabilidades administrativas a los responsables.

Asimismo, pedía saber cuántas de esas mascarillas salieron con destino a otros organismos de otros ministerios, en concreto cuántas se llevaron al de Interior y a qué organismos, si hubo registro del despacho de ese material en el departamento de Fernando Grande Marlaska y si pagaron por él.

Respecto a las deficiencias en el control de accesos y de registro de personas ajenas al ministerio, Ábalos destacaba que el informe recoge las visitas que hacía Víctor de Aldama, pero no menciona "las visitas no registradas de empresarios", que según apunta haciéndose eco de publicaciones de prensa, "introducía en el ministerio de Transportes de manera reiterada en los años 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido por la 'operación Delorme'" y que gestionaba las mascarillas del Ministerio el Interior, en referencia a Rubén Villalba.

Ábalos quería saber por qué en el caso de Aldama la auditoría no indaga el incumplimiento de la Oficialía Mayor y el área de Seguridad ni tampoco en esas "visitas no registradas" del citado guardia civil, por qué la oficialía le habilitó para entrar a una dependencia donde se guardaban las mascarillas de Transportes, por qué se le facilitaron unas llaves de esa dependencia y qué superior jerárquico autorizó al oficial mayor a dárselas.

NUEVO FOCO EN SANIDAD

Posteriormente, el exministro ha añadido otras tres preguntas, la primera, para saber por qué se ha omitido en el informe de auditoría la existencia del documento de Excel elaborado por el ex director general de Organización e Inspección, Javier Sánchez Fuentefría y solamente se alude a la previsión de compra de 4.000.000 mascarillas parar 15 días cuando hubo previsiones de compra de 7.900.000 unidades para 30 días.

Otra relativa a las gestiones con el Ministerio de Sanidad encomendadas en 2020 durante el proceso de contratación a la actual directora general de Organización e Inspección sobre el IVA de los productos sanitarios y la calidad de las mascarillas.

Y finalmente sobre el motivo o razón por la que el informe de Transportes no da cuenta de la contratación de Innjoo Technologyni del resultado de las consultas a otras empresas ofertantes, como por ejemplo Dráger y 3M, Samsumg o Tedisa y Serlomed, según detalla Ábalos.