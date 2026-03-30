La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

Los coches aparcados de los paciente del Hospital de Villalba en las parcelas catalogadas como protegidas

La Fiscalía Provincial de Madrid investiga desde noviembre del año pasado si el Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba (del PP) tiene alguna responsabilidad “en la progresiva degradación” de dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable protegido junto al hospital que hay en el municipio, integrado en la red pública pero gestionado por el Grupo Quirón. Como ya publicó Infobae, Ecologistas en Acción denunció que los pacientes de este centro sanitario llevan años utilizando estos terrenos para aparcar sus coches sin que nadie lo prohíba. Parte de estos terrenos forman parte de la Cañada Real Segoviana.

La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía decidió a finales del año pasado abrir diligencias preprocesales, una fase en la que el ministerio público verifica la relevancia penal de determinados hechos y valora la procedencia del ejercicio de la acción penal. La Fiscalía está determinando ahora quien es el responsable de no haber promovido “la restauración de la legalidad urbanística” de ese suelo. De hecho, las aceras para acceder a estos terrenos han sido rebajadas y se ha hormigonado parte para permitir el acceso de los vehículos. Para Ecologistas en Acción, “estamos ante un aparcamiento ilegal. El Consistorio está incumpliendo sus deberes de supervisión, vigilancia y control”.

El Gobierno local, por su parte, ha iniciado los trámites para realizar una permuta para legalizar el uso de esos terrenos, lo que tiene que aprobar la Comunidad de Madrid. De hecho, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación publicó el pasado 18 de marzo el procedimiento de permuta para que se someta a información pública y se puedan presentar alegaciones. Como medida compensatoria para poder usar esos terrenos de cáracter forestal, el Ayuntamiento quiere reforestar 5,89 hectáreas en la Dehesa Boyal. Un portavoz municipal ya ha explidado a este diario que el Consistorio “nunca ha permitido nada” y que la Policía Local, “dentro de sus posibilidades”, ha multado a los conductores.

El Hospital Universitario de Villalba, gestionado por el Grupo Quirón

Este centro sanitario es uno de los cuatro que Quirón tiene en la región: la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de Móstoles, Villalba y Valdemoro. El primero es titularidad del grupo, que se rige por un convenio, y los otros tres son centros de la red pública cuya gestión fue cedida a la compañía a través de una concesión. El de Villaba, inaugurado en octubre de 2024, da servicio a 130.000 vecinos. Hay que recalcar que el hospital de Villalba se asienta actualmente sobre unos terrenos que siguen siendo teniendo la certificación de protegidos y que técnicamente el centro carece de normativa urbanística que lo ampare.

El 1 de septiembre de 2016, La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 9 de febrero del 2012 (bajo la presidencia de Esperanza Aguirre), que aprobó la modificación puntual del plan urbanístico de Collado Villalba para la construcción de este hospital. “Es decir, que la totalidad de la zona ocupada por el hospital, así como sus accesos, se encuentran en situación de ‘fuera de ordenación’, sin que el Ayuntamiento haya conseguido o querido regularizar esa situación a través de la aprobación definitiva de una modificación del planeamiento declarando esa zona como urbana”, asegura un portavoz de Ecologistas en Acción.

Una futura permuta

En 2016, el Ayuntamiento elaboró documentos para una nueva modificación puntual, que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 24 de noviembre de 2016, pero en diciembre de ese año un decreto de alcaldía suspendió la tramitación de ese expediente tras un informe de la Dirección General de Urbanismo. En diciembre de 2018, la alcaldía elaboró una nueva modificación puntual para el ámbito del hospital y sus viales de acceso, que fue aprobada inicialmente el 30 de enero de 2020, pero no se continuó su tramitación. “Ninguna de esas modificaciones puntuales están vigentes a día de hoy, bien por haber sido anuladas, retiradas o porque no se ha continuado su tramitación”, sentencian los ecologistas. Ahora lo que se pretende es una permuta para seguir usando esos terrenos forestales (lo del aparcamiento) como parking a cambio de reforestar el doble de metros cuadrados en otra zona próxima de la localidad.