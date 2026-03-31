Espana agencias

Sheinbaum promete a Infantino una inauguración "histórica y excepcional"

Guardar

México, 30 mar (EFE).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prometió este lunes a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que la inauguración de la edición 23 del Mundial, este 11 de junio en el Estadio Azteca, "va a ser histórica y excepcional".

"Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, invitado especial de nosotros, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial. Todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica y excepcional", garantizó.

El Mundial 2026 comenzará con en el Estadio Azteca con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

A través de sus cuentas de Instagram y 'X', Sheinbaum compartió las conclusiones del desayuno que más temprano compartió con Infantino en el Palacio Nacional.

"Estoy muy feliz de estar aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum, desayunamos fantástico, todo estuvo delicioso", destacó el presidente de la FIFA.

Infantino, asistió a los partidos de las semifinales de la repesca intercontinental que se han jugado en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes mundialistas del país.

También acudió a la reapertura del Estadio Azteca, el sábado pasado, durante el amistoso que igualaron sin goles las selecciones de México y Portugal.

"Estamos preparando este Mundial que va a ser una fiesta para México, porque todos somos mexicanos", proclamó Infantino.

El presidente de la FIFA obsequió a Sheinbaum las tarjetas oficiales que utilizarán los árbitros durante los partidos en la próxima Copa del Mundo.

"Aquí están las tarjetas oficiales de la FIFA, tarjeta amarilla, o, si alguien se porta mal, la tarjeta roja, ¡cuidado!", bromeó el directivo.

La presidenta también subrayó la importancia de no dejar de animar al equipo mexicano que dirige el seleccionador Javier Aguirre.

"Hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este mundial", concluyó la mandataria. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Javier Aguirre afirma que Bélgica será un reto de alto nivel para México

Infobae

Jamaica espera asestar una sorpresa, avisa Rudolph Speid

Infobae

Sheinbaum se reúne con Infantino y dice que "todo va a salir maravilloso" en el Mundial

Infobae

El argentino Ariel Holan sustituye en el banquillo de Cerro Porteño al uruguayo Jorge Bava

Infobae

La argentina Riera vence a la francesa Janicijevic y se mete en octavos del WTA de Bogotá

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos hermanos cambian las etiquetas de productos de Ikea para pagar menos y les sale caro: la multa es de 17.500 euros

Dos hermanos cambian las etiquetas de productos de Ikea para pagar menos y les sale caro: la multa es de 17.500 euros

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

Llevar la baliza v16, cambiar las ruedas o tener la ITV: todo lo que necesitas antes de viajar en Semana Santa

La Casa Blanca responde a Pedro Sánchez tras el cierre del espacio aéreo español a la operación en Irán: “Las Fuerzas Armadas no necesitan ayuda de España”

ECONOMÍA

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP