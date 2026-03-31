Sheinbaum promete a Infantino una inauguración "histórica y excepcional"

México, 30 mar (EFE).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prometió este lunes a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que la inauguración de la edición 23 del Mundial, este 11 de junio en el Estadio Azteca, "va a ser histórica y excepcional".

"Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, invitado especial de nosotros, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial. Todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica y excepcional", garantizó.

El Mundial 2026 comenzará con en el Estadio Azteca con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

A través de sus cuentas de Instagram y 'X', Sheinbaum compartió las conclusiones del desayuno que más temprano compartió con Infantino en el Palacio Nacional.

"Estoy muy feliz de estar aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum, desayunamos fantástico, todo estuvo delicioso", destacó el presidente de la FIFA.

Infantino, asistió a los partidos de las semifinales de la repesca intercontinental que se han jugado en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes mundialistas del país.

También acudió a la reapertura del Estadio Azteca, el sábado pasado, durante el amistoso que igualaron sin goles las selecciones de México y Portugal.

"Estamos preparando este Mundial que va a ser una fiesta para México, porque todos somos mexicanos", proclamó Infantino.

El presidente de la FIFA obsequió a Sheinbaum las tarjetas oficiales que utilizarán los árbitros durante los partidos en la próxima Copa del Mundo.

"Aquí están las tarjetas oficiales de la FIFA, tarjeta amarilla, o, si alguien se porta mal, la tarjeta roja, ¡cuidado!", bromeó el directivo.

La presidenta también subrayó la importancia de no dejar de animar al equipo mexicano que dirige el seleccionador Javier Aguirre.

"Hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este mundial", concluyó la mandataria. EFE

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