Sheinbaum se reúne con Infantino y dice que "todo va a salir maravilloso" en el Mundial

Ciudad de México, 30 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó este lunes que "todo va a salir maravilloso" en el Mundial tras una reunión privada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

En un video publicado en su redes sociales, Sheinbaum informó que recibió a Infantino como invitado especial en medio de los preparativos para el torneo que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

"Estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional", afirmó la mandataria mexicana.

"Va a ser una fiesta" y "un éxito para México, porque somos todos mexicanos", dijo Infantino.

Además, Sheinbaum mostró un regalo que le dio Infantino: las tarjetas oficiales de la FIFA que utilizarán los árbitros durante la Copa del Mundo.

"Todo va a salir muy bien en el Mundial, y recuerden, todos hay que echarle muchas porras a la selección nacional. Así que todos con buena vibra en este Mundial", añadió Sheinbaum.

Infantino revisó este lunes con las autoridades de la capital mexicana los avances de las obras para la edición 23 del torneo en la que la urbe acogerá cinco partidos.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México será el escenario de la inauguración del Mundial, con el partido México-Sudáfrica, el 11 de junio, y luego recibirá otros cuatro encuentros, incluido uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Infantino lleva varios días en México, donde, en coincidencia con la repesca que decidirá mañana dos boletos para la Copa del Mundo, conoció las tres sedes sitas en el país: el estadio BBVA de Monterrey, el Akron de Guadalajara y el Azteca de la capital.

El dirigente estuvo en el Azteca el sábado en el amistoso entre México y Portugal, poco después de calificar como una emoción estar en México, donde se inventó el fútbol, si se toma en cuenta que hace 3.000 años los aztecas jugaban el juego de la pelota.

Este martes, México estará en el centro de atención porque en Guadalajara, las selecciones de República Democrática del Congo y Jamaica jugarán por el penúltimo cupo libre al Mundial.

Más tarde, las formaciones de Bolivia e Irak se medirán por la última plaza en el torneo que reunirá a selecciones de 48 países.

México fue sede del Mundial de 1970, ganado por el Brasil de Pelé; y de 1986, en el que triunfó la Argentina de Diego Maradona, lo cual Infantino consideró algo difícil de igualar, al referirse a las trascendencia de las Copas Mundiales. EFE

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