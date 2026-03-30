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El argentino Ariel Holan sustituye en el banquillo de Cerro Porteño al uruguayo Jorge Bava

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Asunción, 30 mar (EFE).- El argentino Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, anunció este lunes Blas Reguera, presidente del club paraguayo.

Holan dirigió hasta diciembre pasado a Rosario Central y llega al cargo que ocupó hasta el 19 de marzo el uruguayo Jorge Bava.

El entrenador comenzará su trabajo con el Ciclón del Barrio Obrero este jueves después de firmar un contrato de dieciocho meses.

El equipo ocupa el segundo puesto de la clasificación del Torneo Clausura al cabo de 13 fechas con 26 puntos, 7 menos que Olimpia, el líder invicto.

Holan, de 65 años, fue entrenador de hockey sobre césped durante más de una década antes de iniciar su carrera en el fútbol como asistente técnico en 2004.

En 2017 ganó la Copa Sudamericana con Independiente de Avellaneda, un título que elevó su prestigio como director técnico.

Cerro Porteño disputará la Copa Libertadores, en la que ha sido emparejado en el Grupo F con Palmeiras, Junior de Barranquilla y Sporting Cristal.

Debutará en la fase de grupos contra el equipo peruano el 8 de abril. EFE

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