Javier Aguirre afirma que Bélgica será un reto de alto nivel para México

Redacción Deportes, 30 mar (EFE).- Javier 'el Vasco' Aguirre, seleccionador de México, espera una exigencia de alto nivel en su partido de preparación contra la formación de Bélgica.

"Esperamos a un equipo muy peligroso que ya le metió cinco a Estados Unidos, pero que bien pudo hacerle siete. Eso es lo que esperamos, un equipo que nos exija al máximo y nos ponga a prueba para mostrar que estamos a la altura", dijo a periodistas.

Aguirre se refirió al 5-2 que Bélgica infligió a Estados Unidos el sábado pasado.

México y Bélgica se enfrentarán este martes en el Soldier Field de Chicago (Illinois).

'El Vasco' Aguirre dijo que su selección debe encontrar la manera de tener una mejor posesión de balón, que sea más consistente a la mostrada el sábado anterior en el empate sin goles con Portugal en el Estadio Azteca.

"Busco rendimientos individuales. Es la última prueba y sé que hay que elegir a 26 para encarar el 11 de junio el inicio del Mundial. Esperamos un funcionamiento parecido al del sábado ante Portugal en el que tuvimos un buen trabajo con la pelota en los primeros minutos, pero que tenemos que alargar esos momentos", explicó.

El seleccionador también reconoció que uno de los aspectos para mejorar es la generación de juego ofensivo.

"La parte más compleja es la finalización. Sabemos que esto va por rachas, aunque en el puesto de centro delantero estoy tranquilo, pero sé que es una parte en la que debemos mejorar. Buscamos mejor llegada por los costados y en general, más contundencia", subrayó.

A pesar de que México sufre para anotar, Aguirre no quiso descartar a ninguno de sus artilleros para el inicio del Mundial.

"Nadie está seguro y nadie está descartado. Raúl Jiménez ha mantenido un nivel muy alto. Santi Giménez ha mostrado grandes cosas, ahora se recupera de su cirugía, Quiñones hace un montón de goles en su equipo, lo mismo Berterame y rezo que no se lesione Armando González", concluyó. EFE