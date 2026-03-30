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La transparencia de Ángela Cervantes en ‘La Revuelta’ no deja indiferente al público: “Está bien que también invitéis a perdedoras”

La actriz catalana ha acudido al programa de David Brocano junto a Natalia Verbeke para promocionar su nuevo proyecto juntas, ‘Lapönia’

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Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke en 'La Revuelta' ganan el premio de invitadas majas
Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke acuden al programa de RTVE para promocionar 'Lapönia', su nuevo proyecto conjunto, y ganan el premio a las invitadas majas. / Captura de pantalla

Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke han sido las protagonistas este lunes en el programa La Revuelta. El dúo ha acudido como parte de la promoción de su nueva película, Lapönia, que llegará a los cines el próximo 1 de abril. Durante la visita, la complicidad entre ambas intérpretes ha sido evidente, en buena parte debido al vínculo personal que han forjado durante el rodaje, como han destacado tanto en su intercambio de elogios como en los momentos de humor compartidos con el presentador, David Broncano.

El filme Lapönia, dirigido por David Serrano, está protagonizado por los personajes de Nuria y Mónica, dos hermanas que, junto a sus respectivas familias, pasan las Navidades en Rovaniemi, Finlandia. La trama se desencadena al descubrir uno de los niños que Papá Noel no existe, hecho que deriva en un cruce de opiniones entre los adultos sobre la conveniencia de perpetuar la ilusión o abrazar la verdad.

Durante la grabación de La Revuelta, Ángela Cervantes y Natalia Verbeke han aprovechado su primera aparición conjunta en televisión para referirse con sinceridad y humor a su recorrido profesional. Ambas han reconocido delante de David Broncano que, a pesar de sus extensas trayectorias, no se habían conocido en persona hasta coincidir en el rodaje de Lapönia.

Esta circunstancia les ha permitido entablar una amistad que se ha reflejado en intervenciones como la de Cervantes, quien ha bromeado sobre su situación en los premios Goya, en los que la actriz catalana estaba nominada por tercera ocasión y se fue de vacío. También optaba al premio su hermano, Álvaro Cervantes, quien en esa ocasión se llevó el Goya a Mejor Actor de Reparto por Sorda (Eva Libertad, 2025). “Está guay que invitéis también a perdedoras”, ha señalado Ángela Cervantes con ironía.

Qué se sabe de la película ‘Lapönia’, sus protagonistas y el ambiente en ‘La Revuelta’

Durante la emisión, el intercambio de regalos ha marcado un momento destacado. Las invitadas han obsequiado al presentador con un proyector capaz de recrear la aurora boreal en el techo, como referencia directa al título del filme. Por su parte, David Broncano ha entregado a ambas actrices un diploma que las acredita como ‘invitadas majas’ del programa, gesto que ha contado además con la entrega de un ramo de flores.

En palabras del presentador: “Hay ocasiones que pasa con algunos invitados o invitadas que durante la entrevista descubrimos que son gente muy maja y os damos un diploma a ‘invitadas majas de La Revuelta’”, ha compartido antes de la entrega.

El rodaje de la película no solo ha dado lugar a una relación profesional, sino también a una fuerte afinidad personal. “La mejor actriz del momento”, ha elogiado Natalia Verbeke a Ángela Cervantes, declaración que ha provocado la reacción avergonzada de esta última. Verbeke ha añadido sobre su compañera: “Es una barbaridad, nos va a hundir a todas”. Por su lado, Ángela Cervantes ha expresado la admiración que siente por su compañera argentina, resaltando el respeto y la satisfacción que le ha supuesto compartir escenas en clave de comedia junto a ella.

Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke, en 'La Revuelta'
Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke, en 'La Revuelta', para promocionar 'Lapönia', su nuevo proyecto conjunto. / Captura de pantalla

El antes y el después de recibir el diploma en el programa de David Broncano

El contenido de la película y su tono han sido objeto de comentario en la entrevista: tanto Ángela Cervantes como Natalia Verbeke han definido Lapönia como “no apta para niños”. La trama retrata cómo un descubrimiento infantil desencadena viejas tensiones familiares, lo que las actrices subrayan como una fuente de humor y conflicto a partes iguales.

Entrevista a Natalia Verbeke y Ginés García.

La ceremonia de entrega de diplomas ha dejado algunos de los momentos más singulares del programa. Natalia Verbeke ha mostrado entusiasmo: “¡Qué ilusión!“. Mientras que Ángela Cervantes ha señalado con humor: ”Ya he ganado a mi hermano (el actor Álvaro Cervantes), que a él no se lo habéis dado". Tras recibir el reconocimiento y un ramo de flores, ambas han sido despedidas por el presentador con la frase: “Esta es vuestra casa”.

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