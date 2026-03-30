Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

Un avión Airbus A321XLR de Iberia durante una presentación a los medios en Madrid. (REUTERS/Susana Vera/Imagen de archivo)

Iberia ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos para implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario que afectará a 996 trabajadores de los más de 10.000 con los que cuenta la compañía, según han confirmado a EFE fuentes sindicales y de la aerolínea. El pacto se ha formalizado con los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, así como con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA, que representan aproximadamente al 92% de las secciones sindicales.

Por otro lado, el sindicato USO, que también cuenta con representación en la compañía, ha optado por no firmar el acuerdo, al menos de momento. La organización ha indicado que este martes someterá el pacto a consulta entre sus afiliados, y que los siguientes pasos dependerán del resultado de esta votación.

En concreto, el ERE afectará a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores de tierra, incluyendo técnicos de mantenimiento y empleados de servicios corporativos. Con este plan, la compañía pretende reestructurar su plantilla de manera voluntaria, y ofrecerá incentivos económicos atractivos para quienes decidan acogerse.

Condiciones de prejubilaciones y bajas incentivadas

Según lo pactado, los empleados de tierra podrán acogerse a prejubilaciones a partir de los 60 años, mientras que los tripulantes de cabina de pasajeros podrán hacerlo desde los 58 años. En el caso de las salidas del personal de tierra, la compañía ha fijado un cupo inicial de bajas incentivadas de entre 44 y 50 personas. Si estas plazas no se completan, se permitirá que más empleados puedan salir mediante prejubilación.

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Los trabajadores de tierra que opten por estas prejubilaciones recibirán el 80% de su salario regulador, que incluye pluses de asistencia y gratificaciones adicionales. Además, contarán con un convenio especial con la Seguridad Social hasta que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria, con un incremento anual del 2% hasta cumplir los 65 años. También tendrán cobertura médica a través de la mutua Loreto hasta esa misma edad.

Para los tripulantes de cabina que salgan entre los 58 y 60 años, la base inicial de compensación será de 2.920,04 euros al mes, ajustada según la revisión salarial del convenio y con un incremento del 2% para 2027 y 2028. Aquellos que superen los 60 años recibirán una cuantía equivalente al 100% de la pensión que les correspondería si hubieran alcanzado los 65 años, con cobertura de Loreto hasta los 62 años.

Por otra parte, los empleados menores de 60 años en tierra y menores de 58 años entre los tripulantes de cabina podrán solicitar bajas incentivadas, con un pago de 35 días por año trabajado, limitado a 30 mensualidades y con un mínimo de una anualidad. Si no se completan los cupos previstos de prejubilaciones y bajas incentivadas, también podrán acogerse al ERE los nacidos en 1967.

*Noticia elaborada con información de EFE.