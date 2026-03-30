España

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

El expediente regulador afectará a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores de tierra, incluyendo técnicos de mantenimiento y empleados de servicios corporativos

Guardar
Un avión Airbus A321XLR de Iberia durante una presentación a los medios en Madrid. (REUTERS/Susana Vera/Imagen de archivo)
Un avión Airbus A321XLR de Iberia durante una presentación a los medios en Madrid. (REUTERS/Susana Vera/Imagen de archivo)

Iberia ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos para implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario que afectará a 996 trabajadores de los más de 10.000 con los que cuenta la compañía, según han confirmado a EFE fuentes sindicales y de la aerolínea. El pacto se ha formalizado con los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, así como con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA, que representan aproximadamente al 92% de las secciones sindicales.

Por otro lado, el sindicato USO, que también cuenta con representación en la compañía, ha optado por no firmar el acuerdo, al menos de momento. La organización ha indicado que este martes someterá el pacto a consulta entre sus afiliados, y que los siguientes pasos dependerán del resultado de esta votación.

En concreto, el ERE afectará a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores de tierra, incluyendo técnicos de mantenimiento y empleados de servicios corporativos. Con este plan, la compañía pretende reestructurar su plantilla de manera voluntaria, y ofrecerá incentivos económicos atractivos para quienes decidan acogerse.

Condiciones de prejubilaciones y bajas incentivadas

Según lo pactado, los empleados de tierra podrán acogerse a prejubilaciones a partir de los 60 años, mientras que los tripulantes de cabina de pasajeros podrán hacerlo desde los 58 años. En el caso de las salidas del personal de tierra, la compañía ha fijado un cupo inicial de bajas incentivadas de entre 44 y 50 personas. Si estas plazas no se completan, se permitirá que más empleados puedan salir mediante prejubilación.

Los actores Juan Diego Botto y Marian Álvarez profundizan en los temas de su nueva serie, 'Altas capacidades', una comedia que explora las dinámicas de la clase alta y la llamada 'clase media aspiracional'.

Los trabajadores de tierra que opten por estas prejubilaciones recibirán el 80% de su salario regulador, que incluye pluses de asistencia y gratificaciones adicionales. Además, contarán con un convenio especial con la Seguridad Social hasta que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria, con un incremento anual del 2% hasta cumplir los 65 años. También tendrán cobertura médica a través de la mutua Loreto hasta esa misma edad.

Para los tripulantes de cabina que salgan entre los 58 y 60 años, la base inicial de compensación será de 2.920,04 euros al mes, ajustada según la revisión salarial del convenio y con un incremento del 2% para 2027 y 2028. Aquellos que superen los 60 años recibirán una cuantía equivalente al 100% de la pensión que les correspondería si hubieran alcanzado los 65 años, con cobertura de Loreto hasta los 62 años.

Por otra parte, los empleados menores de 60 años en tierra y menores de 58 años entre los tripulantes de cabina podrán solicitar bajas incentivadas, con un pago de 35 días por año trabajado, limitado a 30 mensualidades y con un mínimo de una anualidad. Si no se completan los cupos previstos de prejubilaciones y bajas incentivadas, también podrán acogerse al ERE los nacidos en 1967.

*Noticia elaborada con información de EFE.

Temas Relacionados

IberiaEmpleo en EspañaSindicatos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

La madre de los jóvenes sostuvo que la falta de contacto no es accidental, y que su ex pareja fue el principal impulsor de los conflictos

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

Los famosos que asistieron al primer concierto de Rosalía en Madrid: de Javier Ambrossi y Carolina Marín a Eva Amaral y Carmen Machi

La artista catalana ha celebrado el primero de los cuatro conciertos que tiene programados en Madrid por Semana Santa

Los famosos que asistieron al primer concierto de Rosalía en Madrid: de Javier Ambrossi y Carolina Marín a Eva Amaral y Carmen Machi

La reina Sofía vive su concierto de Pascua más emotivo: el homenaje a su hermana Irene y el apoyo incondicional de su familia

La emérita ha recibido el apoyo de sus hijas en el concierto de la Catedral de Palma, marcado por el recuerdo a su hermana, Irene de Grecia

La reina Sofía vive su concierto de Pascua más emotivo: el homenaje a su hermana Irene y el apoyo incondicional de su familia

Begoña Gutiérrez, exmánager de Isabel Pantoja, afirma que Kiko Rivera ha paralizado la venta de Cantora: “Es moroso de un millón cien mil euros”

La agente ha dado su testimonio sobre la operación inmobiliaria en el especial de Telecinco ‘El precio de... Cantora’

Begoña Gutiérrez, exmánager de Isabel Pantoja, afirma que Kiko Rivera ha paralizado la venta de Cantora: “Es moroso de un millón cien mil euros”

Dónde comer buen pescado en Madrid: “Me encanta este restaurante de toda la vida, con producto de calidad y buen servicio”

Raúl, jefe de sala y sumiller de Aleteo, hace una lista de sus favoritos para comer buen producto del mar en la capital

Dónde comer buen pescado en Madrid: “Me encanta este restaurante de toda la vida, con producto de calidad y buen servicio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

Sanidad se quiere deshacer de la colección de arte de un histórico narco gallego: subasta cuadros de ‘El Culebras’ por precios entre 18 y 150 euros

Los consejos de los expertos para conseguir la mejor oferta a la hora de comprarte un coche

Interior refuerza la seguridad de los intereses en España de Francia, Suecia, Dinamarca, EEUU y Reino Unido y lugares de culto vinculados a Israel, Turquía, Palestina, Líbano y Jordania

El Gobierno del ‘no a la guerra’ centra ya su acción en el conflicto: la “enorme incertidumbre” y su “preocupación” por la economía y los militares españoles

ECONOMÍA

Las consecuencias de la “guerra perpetua” en Irán que anticipa el Gobierno: tras la gasolina, el precio de los alimentos es el siguiente

Las consecuencias de la “guerra perpetua” en Irán que anticipa el Gobierno: tras la gasolina, el precio de los alimentos es el siguiente

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP