Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

Una mujer conduce por la carretera (Pexels)

Una mujer de 45 años, que se iba a presentar a una entrevista para trabajar en una residencia de ancianos, acabó perdiendo el carné de conducir y recibiendo una multa por conducir y presentarse ebria a la cita para la selección de personal.

Ella conducía su pequeño Fiat desde su domicilio hasta la localidad alemana de Bitterfeld-Wolfen, donde la esperaba la entrevista para un puesto de limpieza en la residencia para personas mayores. Aunque, sorprendentemente, el viaje transcurrió sin incidentes, el desenlace fue muy distinto al que ella se esperaba. Al final, la directora del personal del centro, de 53 años, descubrió casi al instante el olor a alcohol en la candidata y decidió avisar a la policía.

Tal y como han relatado desde el medio alemán Bild, durante la intervención policial, la situación fue empeorando. Los agentes, al notar signos evidentes de intoxicación por alcohol, solicitaron a la mujer que se sometiera a una prueba de alcoholemia. El primer resultado dio 4,75 gramos por litro (‰), una cifra alarmante y potencialmente mortal para la mayoría de las personas. Después, se le intentó realizar una segunda prueba, pero no pudo completarse, ya que el dispositivo dejó de funcionar y solo daba señal de error. Nunca antes la agente de policía había presenciado algo igual.

La propia acusada reconoció ante los agentes que había conducido hasta la residencia. Cuando le preguntaron cuánto alcohol había consumido, respondió que “solo me tomé tres cervecas la noche anterior”. Sin embargo, el análisis de sangre posterior, realizado más de una hora después de la casi entrevista de trabajo, confirmó un nivel de cuatro gramos por litro, reforzando el resultado del alcoholímetro de la policía.

En total, 452 personas de las 937 víctimas analizadas dieron positivo en alguna de estas sustancias, lo que representa un 48,2% del total (Fuente: Europa Press).

Sanción agravada por responsabilidad penal

Y la actuación judicial no se hizo esperar. El tribunal del distrito de Bitterfeld, en Sajonia-Anhalt, recibió el caso. En primera instancia, el juez penal consideró que, debido al nivel tan elevado de alcohol, la mujer carecía de la capacidad plena para ser considerada responsable. Por este motivo, fue absuelta inicialmente de los cargos. Sin embargo, la fiscalía presentó recurso, en desacuerdo con la resolución.

En la vista de apelación celebrada en Dessau-Rosslau, los testimonios de los agentes resultaron determinantes. La policía, de 23 años, recordó ante el tribunal cómo encontró las llaves del coche en el bolso de la acusada y cómo esta confesó haber conducido tras haber consumido alcohol la noche anterior. Además, el informe forense subrayó que un nivel de alcohol tan elevado solo podría explicarse por una marcada tolerancia al alcohol y una fuerte habituación, aunque no descartó la capacidad de control desde el punto de vista médico.

Por su parte, el tribunal determinó que el comportamiento de la mujer constituía una infracción grave, al acudir ebria a una entrevista de trabajo en Bitterfeld-Wolfen. Asimismo, por conducir bajo los efectos del alcohol, la acusada fue condenada a una multa de 750 euros y a la retirada de su carné de conducir, con la posibilidad de solicitarlo nuevamente en un plazo mínimo de seis meses. Pero, a pesar de la contundencia, la sentencia aún no es firme y es posible recurrirla.