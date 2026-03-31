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Jamaica espera asestar una sorpresa, avisa Rudolph Speid

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Guadalajara (México), 30 mar (EFE).- Rudolph Speid, seleccionador de Jamaica, dijo este lunes que confía en que sus jugadores podrán dar la sorpresa en la lucha con República del Congo por el penúltimo cupo libre en el Mundial.

"¿Tener miedo al equipo de la República Democrática del Congo? Bueno, David contra Goliat es mi historia favorita de la Biblia. Confiamos en que podemos dar la sorpresa", afirmó Speid entre risas durante una conferencia de prensa.

Jamaica eliminó el jueves pasado a Nueva Caledonia en las semifinales de esta repesca intercontinental (0-1), y este martes disputará con República Democrática del Congo la clasificación al Mundial en el estadio Akron de Guadalajara (Jalisco).

Los Reggae Boyz buscan su segunda participación en una Copa del Mundo, la primera fue en Francia 1998.

"Ya hemos ido al Mundial antes, así que asumo que aquel partido para clasificar también fue muy importante, como éste lo es hoy. Sabemos que Jamaica está expectante y necesitamos darles un motivo para sonreír. De eso se trata todo esto", aseguró.

Speid, quien llegó a la selección jamaiquina como entrenador interino en noviembre de 2025, aseguró que el equipo está motivado por la posibilidad de hacer historia.

"Es un esfuerzo de todos: jugadores y cuerpo técnico. Conocemos la importancia del juego no sólo para nuestro país, sino para ellos mismos, por orgullo personal y lo que les gustaría lograr en sus carreras. Son conscientes de lo que está en juego y darán lo mejor mañana", concluyó.

De obtener el cupo al Mundial, Jamaica se sumará al Grupo K donde esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán. EFE

(foto)

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