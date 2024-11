Lo nuevo en música: Bisbal canta a la Navidad y regresan Shawn Mendes y Linkin Park

Madrid, 14 nov (EFE).- La cercanía de las Navidades se percibe en el número de novedades discográficas de este semana, entre ellas el nuevo disco de Rauw Alejandro y los esperados retornos de Linkin Park, Gwen Stefani y Shawn Mendes, y por discos como el que David Bisbal ha dedicado por primera vez a celebrar estas fiestas.

En tiempos aciagos hacen falta miradas amables. El almeriense entrega su primer trabajo de temática navideña, actualizando clásicos del cancionero festivo en español como 'El burrito sabanero' y del anglosajón, y le añade además un tema inédito en cuya composición ha participado y que lleva el mismo título del disco.

De nuevo con la matrícula del coche familiar en el título, el artista gallego publica la segunda parte del proyecto con el que, según comentó a EFE, se quiso llevar "al límite" como artista, estirando los contornos del r&b que lo dieron a conocer en pos de la vanguardia.

Alaska y Nacho Canut vuelven con un trabajo doble, grabado en vivo en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. En la primera parte, conciben nuevos arreglos especiales para piano para sus canciones con el acompañamiento del pianista inglés Martin Watkins; en el segundo, la fiesta se convierte en una discoteca con "versiones turbo-megatrón-máquina".

Debut en el formato largo con tan solo 19 años de una de las participantes más prometedoras de la última edición del concurso de talentos 'Operación Triunfo' en España, con diez canciones pop-rock que oscilan entre las baladas y temas dinámicos con una producción marcadamente más electrónica.

Con el flamenco como bandera, combinado con arreglos electrónicos más vanguardistas, otra de las participantes del último 'OT' publica su primer trabajo discográfico, con canciones viscerales y honestas como la que le da título, sobre un padre ausente.

Una de las grandes voces españolas repasa sus tres décadas en la música en un triple trabajo para el que ha actualizado el sonido de sus canciones de siempre, tanto las grandes baladas como temas más desenfadados como 'Corazón congelado', este en compañía de Camela, además de incluir un corte inédito, '30 veces'.

"Nunca he dejado que las cosas sucedan, siempre me ha gustado tenerlo todo atado. Pero a veces pequeñas espinas se cuelan y se clavan de una forma inconsciente e inevitable", explica esta cantautora sobre el hilo del segundo disco de su carrera, con un armazón orgánico y acústico y leves apuntes electrónicos para la intensidad de sus emociones.

Siete meses después de lanzar 'Todo alrededor', con el que celebraron diez años en la música, regresan con 7 canciones nuevas interpretadas por los tres cantantes de esta banda madrileña de folk y música de raíz.

En medio del descanso de Vetusta Morla, Juanma Latorre alumbra este nuevo proyecto musical junto a Ester Rodríguez, quien venía de formar parte de grupos como Pájaro Sunrise o Coffee & Wine. En su primer álbum construyen una nueva firma que combina el folk y las bases electrónicas contemporáneas.

Nada menos que 18 cortes incluye el ambicioso nuevo trabajo del astro puertorriqueño, en el que incluye colaboraciones de altura, por ejemplo junto a su compatriota Bad Bunny, pero también figuras como Pharrell Williams, Feid, Romeo Santos o Laura Pausini, entre otros.

Aunque suene a tópico, se trata del álbum más íntimo y honesto de este joven canadiense que suma ya cinco discos, este probablemente uno de los más esperados después del anuncio hace dos años de que, en plena cresta de la ola como uno de los nuevos iconos de la música pop, se retiraba del foco mediático para cuidar su salud mental y replantear su vida.

Fascinada con cómo las culturas hispanohablantes acogían su música durante las presentaciones de su último álbum, 'All Born Screaming', la cantautora estadounidense Annie Clark decidió experimentar, traducir las letras de ese disco y regrabar completamente las voces para lanzar por primera vez en su carrera un trabajo en español.

Siete años hacía que la exvocalista de No Doubt no publicaba disco en solitario, desde el navideño 'You Make It Feel Like Christmas'. Supone además su retorno a la música pop y su raíces de ska y reggae, aunque en la portada figure con un sombrero de cowboy y haya incluido un dueto junto a su marido, la figura del country Blake Shelton.

La célebre banda estadounidense de nu metal y rock alternativo regresa tras el suicidio de su líder en 2017, Chester Bennington. Lo hace con el resto de sus integrantes, amigos desde la juventud, y una nueva vocalista, Emily Armstrong, que ya ha dado pruebas de ser capaz de darle un nuevo rumbo al grupo en canciones como 'Heavy Is The Crown'.

Primer álbum que publica el británico desde 'Kiwanuka' (2019), que le valió el premio de la crítica especializada al mejor disco de su país, el preciado Mercury Prize. Lo hace producido junto a Danger Mouse e Inflo, el mismo equipo detrás del anterior, pero sin perder la ambición de llevar su voz soul a nuevos límites.

Con dos nominaciones de los Grammy al mejor álbum del año por sus dos últimos trabajos (una de las cuales, la de 'We Are' (2021), llegó a materializarse en el gramófono dorado), este estadounidense, ganador además del oscar, vuelve con un álbum de piano puro en el que reimagina obras del famoso compositor junto a piezas originales inspiradas en su juventud, cuando competía en concursos locales de piano. EFE