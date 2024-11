Pablo Vázquez denuncia la falta de organización en el reparto de víveres en Valencia

A Coruña, 4 nov (EFE).- El valenciano Pablo Vázquez, defensa central del RC Deportivo, denunció este lunes, a través de una carta en sus redes sociales, la falta de organización en el reparto de víveres en la Comunidad Valenciana.

“Mi hermano trabaja en la empresa de mi tío, Ruano Group en Gandía. Han llevado cuatro camiones con ayuda a Chiva este pasado sábado, cuatro días después de todo, y se encontraron con que no había nadie en la zona, sólo particulares con palas y rastrillos. No pudieron dar esa ayuda, no había puntos de entrega de recursos ni nadie organizando a nadie”, criticó.

El futbolista señala que “hacen falta helicópteros” para poder entregar los víveres, así como “puntos de acopio enormes debidamente gestionados y distribuidos, gente al mando de verdad”.

Por ello, Pablo Vázquez pide que se pongan “todos los recursos” del Estado en la Comunidad Valenciana, ya que su hermano le ha dicho que aquello es “el apocalipsis”.

“Gente aislada, gente sin nada, el pueblo derruido y sin acceso. Gente por la noche deambulando con chalecos reflectantes gestionándose ellos mismos lo mínimo que tienen. Desde la distancia sufrimos con vosotros y espero que esto sea un antes y un después en la historia de España, tanto de gestión en desastres como en modelo y estructura de Estado. Los valencianos estamos impotentes”, sentencia. EFE

Dmg/arh