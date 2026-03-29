'Ópera Actual' publica una edición con la programación de 40 teatros iberoamericanos

Barcelona, 29 mar (EFE).- La revista 'Ópera Actual', líder en ópera en español y con sede en Barcelona, ha publicado por primera vez una edición especial que presenta la programación durante 2026 de más de cuarenta teatros, festivales y compañías líricas iberoamericanas de la red de Ópera Latinoamericana (OLA).

El especial, disponible para su lectura gratuita en las webs de Ópera Actual y OLA, permite recorrer las temporadas de ópera, zarzuela y conciertos de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El director de la publicación, Fernando Sans Riviére, señala que esta primera edición tiene como objetivo presentar de forma conjunta la programación lírica de 2026 de los miembros de la red Ópera Latinoamericana, la asociación de programadores líricos del continente.

Con esta iniciativa, la revista invita a los lectores a explorar la riqueza y diversidad artística de las temporadas, así como los proyectos de innovación, desarrollo sostenible y formación de públicos.

A la vez, buscan ofrecer, en un único espacio, una visión global de la actividad programática y de las tendencias que la impulsan en Latinoamérica, España y Portugal.

Entienden que con ello se abre una oportunidad para fomentar nuevas colaboraciones y coproducciones entre instituciones con afinidades artísticas o dimensiones similares.

La edición especial es fruto de la alianza entre Ópera Actual y Ópera Latinoamérica.

La comunidad OLA, más allá de sus abonados, representa a unos 3,5 millones de usuarios en redes sociales. EFE