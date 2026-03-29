Feijóo prepara una campaña "cercana" y "en la calle" para intentar que Moreno revalide la mayoría absoluta

En las conversaciones internas del Partido Popular, el riesgo de que la abstención comprometa la mayoría absoluta de Juanma Moreno se mantiene como una de las principales inquietudes. Según revelaron fuentes citadas por Europa Press, el equipo de campaña ha llamado la atención sobre la posibilidad de que, durante la primavera y coincidiendo con el puente del 1 de mayo, parte de los votantes decidan aplazar su participación electoral. Este escenario, según reconoció el propio Moreno, puede estar marcado por el buen clima y las salidas a diferentes zonas de Andalucía, lo que incrementa el temor a que una parte de los apoyos se pierda por no acudir a las urnas. En este contexto, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elabora una estrategia presencial, de contacto directo y movilización territorial, con el objetivo de reforzar la candidatura de Moreno y minimizar el impacto de la abstención y el crecimiento de Vox en las encuestas.

Europa Press detalló que Feijóo plantea una campaña caracterizada por la cercanía y la presencia constante en la calle, apostando por un acercamiento directo a la ciudadanía. El planteamiento parte de la idea de movilizar a la estructura del partido en todos los municipios de Andalucía y evitar la relajación que podría derivarse del buen resultado obtenido por Moreno en la elección anterior, donde alcanzó una mayoría absoluta inédita para el PP en la región con 58 escaños y el 43,1% de los votos. Ante la situación actual, los populares se enfrentan a encuestas que les sitúan cerca de la mayoría, pero no la garantizan, lo que de acuerdo con las mismas fuentes puede generar la necesidad de pactar con Vox para formar gobierno.

El ascenso del partido liderado por Santiago Abascal ha sido una constante en las más recientes convocatorias autonómicas, superando el 16% de los votos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según consignó Europa Press, Vox actualmente ostenta un papel determinante en la gobernabilidad de estas comunidades, obligando a negociar acuerdos de investidura con el Partido Popular. Ante ese precedente, la dirección nacional de los populares andaluces insiste en la importancia de mantener una hoja de ruta centrada en sus propios mensajes y propuestas, evitando, en palabras transmitidas al medio por el entorno de Moreno, caer en una “obsesión” respecto a Vox.

El diseño de la campaña aún no se encuentra cerrado, pero portavoces cercanos a Feijóo afirman que la prioridad será mantener una presencia activa en la calle, en contraste con la estrategia de otros líderes nacionales, como Pedro Sánchez, según apunta el equipo popular. Estas fuentes sostienen que Feijóo puede recorrer cualquier municipio de España sin necesidad de reforzar la seguridad personal, lo que interpretan como un indicio de la receptividad de la base electoral. Desde la sede de ‘Génova’, se ha resaltado a Europa Press que el grado de implicación definitiva de Feijóo en la campaña dependerá de las necesidades específicas que marque el equipo de Moreno. Esto responde a la intención de adaptarse a la dinámica definida internamente en Andalucía, procurando no interferir en la estrategia local.

En los comicios de hace cuatro años, la implicación de Feijóo fue total tras su elección como líder del PP nacional, coincidiendo con una etapa de reconstrucción interna del partido después de la salida de Pablo Casado. Feijóo y Moreno compartieron algunos actos, aunque dividieron su presencia en diferentes puntos de Andalucía para ampliar el alcance territorial de la campaña. Ahora, el reto principal sigue siendo mantener o superar el resultado que aseguró la primera mayoría absoluta para el PP en la Junta de Andalucía, una comunidad que durante tres décadas fue administrada por los socialistas.

Moreno cuenta, según subrayan dirigentes populares consultados por Europa Press, con el respaldo de su gestión en la última legislatura, un argumento que consideran clave tras episodios críticos como el accidente de Adamuz o las inundaciones ocurridas el pasado mes de febrero. Estas circunstancias, a juicio de los estrategas del PP, han reforzado el perfil de Moreno como gestor y candidato, consolidando su figura de cara a la cita con las urnas. Sin embargo, admiten la complejidad añadida de obtener una mayoría absoluta en una región con ocho circunscripciones, donde el reparto final de escaños puede depender de fracciones escasas de votos.

La estrategia definida por la dirección del partido incluye moderar las expectativas y transmitir un mensaje claro sobre las alternativas políticas. En declaraciones citadas por Europa Press, un dirigente territorial resumió la posición al señalar que “vamos a gobernar, no hay alternativa a Moreno”, apuntando que el interrogante se limita a saber si revalidarán la mayoría absoluta. Las encuestas recientes han situado al PP-A muy próximo al umbral de 55 escaños, cifra que marca la mayoría. Ante este escenario, la campaña organizada por Feijóo pretende potenciar la movilización y contener el avance de Vox, que hace cuatro años ya logró consolidarse como tercera fuerza en la región con 14 escaños y el 13,46% de los apoyos.

El equipo de Feijóo considera que, para evitar escenarios como los vividos en Extremadura, Aragón o Castilla y León –donde Vox poseen la llave de la gobernabilidad–, la única vía consiste en asegurar la mayor participación posible y desarrollar un discurso propio centrado en las características y demandas andaluzas. El mensaje interno, tal como relató Europa Press, gira en torno a evitar el exceso de confianza y la desmovilización de la base electoral, insistiendo en la importancia de no confiarse ante los resultados de convocatorias pasadas.

Moreno ha verbalizado su preocupación en entrevistas recientes recogidas por Europa Press, señalando que “sinceramente me da miedo ese exceso de confianza que podría generar que una parte de mis apoyos se pudieran perder en esa primavera, con temperaturas elevadas, yendo a otros parajes y rincones de Andalucía y no yendo a votar”. Con este telón de fondo, el PP andaluz se prepara para desplegar una campaña en la que la movilización, la cercanía y la participación son las consignas principales con las que buscan defender su posición frente al avance de otras fuerzas políticas y el peligro de la abstención.