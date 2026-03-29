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La Comisión Gestora del Athletic convoca oficialmente las elecciones del 8 de mayo

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Bilbao, 29 mar (EFE).- La Comisión Gestora que gobierna desde este domingo el Athletic Club ha iniciado oficialmente el proceso que desembocaría en las elecciones a la presidencia del próximo 8 de mayo si se presentaran dos o más candidaturas.

De acuerdo a los estatutos del club bilbaíno, la junta directiva encabezada por Jon Uriarte, el único socio que ha confirmado hasta ahora su intención de presentarse, ha cesado hoy en sus funciones y hasta la proclamación del nuevo presidente es la Comisión Gestora la que administrará la entidad bilbaína.

El calendario electoral marca a las personas interesadas en presentar una candidatura que ya "pueden iniciar los trámites para la obtención de los avales". Para ser admitidas las listas deber ser "promovidas por un 5 % de las socias y socios de número con derecho a voto".

Las candidaturas se compondrán por un número mínimo de 9 y un máximo de 21 personas con "representación equilibrada" de hombres y mujeres, que se considerará así "cuando los dos sexos estén representados al menos al 40 %".

El plazo para la presentación "formal y completa" de candidaturas se abrirá del 9 de abril y finalizará el 18 de abril. El 23 de ese mismo mes, a las 18.00 horas, se proclamarán las candidaturas válidas.

Si hubiera solo una ese mismo día quedaría proclamado el nuevo presidente y junta directiva y si son dos o más el 8 de mayo, viernes, se celebrarían las elecciones en San Mamés de 9.00 a 21.00 horas. EFE

ibn/cc/jpd

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