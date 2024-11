AMP.Mazón tras las protestas en Paiporta: "Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado comprender la "indignación social" ante los efectos de la DANA en la provincia de Valencia y ha subrayado que su "obligación política y moral" es quedarse "a recibirla".

"Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral. La actitud del Rey esta mañana ha sido ejemplar", ha manifestado en redes sociales tras los altercados que se han producido durante la visita de las autoridades a Paiporta (Valencia), considerada 'zona cero' del temporal en la provincia.

Posteriormente, en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, Mazón ha insistido en que "la gente tiene derecho a trasladar su profundo dolor" mientras los políticos deben "dar la cara" y cumplir con su obligación de "estar trabajando para restaurar lo antes posible" los daños.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que su obligación era tanto "estar al lado del Rey" --"no me pensaba mover de su lado"-- como "estar dando la cara por la gente". Además, ha subrayado que "no es la primera vez" que visita Paiporta en los últimos días: "Estoy todo el día con todo el trabajo que tenemos que activar lo antes posible".

A nivel político, ha asegurado que le trae "bastante sin cuidado" la "gravedad" de lo sucedido. "Me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política; me preocupa la tormenta que ha caído y que tenemos que seguir sacando. Aquí estamos en currar, la tormenta política se la dejo a otros", ha manifestado.

"LA GENTE TIENE MUCHA RABIA"

Respeto a si han gritado al Rey o a él, Mazón ha señalado que "han gritado a todos" y se ha "escuchado de todo" en Paiporta. "Y no quiero entrar en a quién sí o no --ha recalcado--. La gente tiene mucha rabia y no voy a entrar en adjudicaciones políticas. Me parece que, de verdad, yo no tengo que entrar en eso".

Preguntado por cuándo pidió la entrada del Ejército, ha indicado que lo hizo el martes a las 15.21 horas, solicitando la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "antes de que llegara la revolución meteorológica a las seis o siete de la tarde".

"A partir de ahí, estamos a disposición de todos los efectivos que se puedan activar. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación", ha aseverado.

Mazón ha hecho estas declaraciones minutos después de que decenas de personas hayan recibido con insultos, gritos y lanzamiento de objetos a la comitiva que se ha desplazado a Paiporta, encabezada por los reyes Felipe VI y Letizia.

Inicialmente participaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero después han quedado Felipe VI y Mazón separados del resto. Se ha visto cómo los servicios de seguridad de Sánchez lo protegían con un paraguas y lo retiraban. En ese momento alguien ha lanzado un palo hacia el presidente del Gobierno, que no ha continuado con la visita.

Por su parte, tanto al rey como al jefe del Consell, con manchas de barro en la cara y en la ropa, han hablado con varias personas que estaban rodeándoles. La reina Letizia, en otra zona, también ha tratado de apaciguar a las personas que les han encarado y ha escuchado sus demandas mientras les daba explicaciones.