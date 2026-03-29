Rosalía desembarca en España entre el calvario y el paraíso

Javier Herrero.

Madrid, 29 mar (EFE).- Entre el calvario y el paraíso, como se presentaba en su más reciente disco 'Lux', Rosalía arranca este lunes el tramo español de su gira mundial en un momento paradójico en el que conviven hitos artísticos y grandes alabanzas con polémicas continuadas y alguna pequeña debacle como su abrupto concierto en Milán.

Cuando el pasado noviembre se publicó su cuarto disco de estudio, el mundo entero pareció caer rendido a su acercamiento desde el pop a la música clásica. Medios globales reputados como Billboard, Rolling Stone o The Guardian lo colocaron en el podio de lo mejor del año, mientras que artistas como Madonna no dudaron en calificarla como "una visionaria".

No despertó el mismo entusiasmo su aproximación a una noción muy personal de la espiritualidad, ni entre quienes consideraron que utilizaba la iconografía por ejemplo católica con fines estéticos, ni entre quienes lo consideraban un retroceso a una moralidad que parecía ya superada.

Ya su manera de anticiparlo con una aparición sorpresa en la Gran Vía madrileña dividió a la opinión pública, entre quienes se sumaron a la carrera a la iniciativa y quienes consideraron que la artista había incurrido en causa de multa (que nunca llegó) por no haber perdido permiso y poner en peligro la seguridad ciudadana.

Sea como fuere, 'Lux' concluyó 2025 como el disco español de mayor éxito entre el público de este país y solo por detrás de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, otro fenómeno que además se había publicado con diez meses de diferencia.

"El Titanic cabe en un pintalabios, pero yo no quepo en el 'Lux Tour' de Rosalía", ironizaba uno de los miles de comentarios en redes tras la fulgurante venta de su gira en España que, como muchos otros eventos recientes de alta demanda, parecía dejar más frustración que entradas.

No gustó en demasía que eligiera la Semana Santa para su desembarco en Madrid, pero aún menos que las cuatro fechas para actuar en la capital (30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril), así como las cuatro en Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril), se agotaran entre largas colas virtuales y acusaciones de precios dinámicos que la distribuidora negó.

Salvo por el lanzamiento de un par de videoclips, los de 'La perla' y 'Sauvignon Blanc', a los que se achacó cierta desgana en comparación con 'Berghain', Rosalía optó por un perfil mediático bajo en los meses siguientes salvo por unas pocas entrevistas que le depararon más dolores de cabeza que reconocimientos, en gran parte por su tibieza al manifestarse en torno a cuestiones clave.

"Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ‘ismo’, pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas", afirmó en Radio 3, por ejemplo.

Más recientemente llegó a disculparse por otras declaraciones en las que afirmaba ser capaz de separar artista y obra en el caso de Pablo Picasso. "No estoy en paz con lo que dije", rectificó después. "Pensaba que era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato", alegó en un vídeo en sus redes.

Rosalía y su conciencia social ya habían estado en el punto de mira en verano al no condenar de una manera firme el genocidio en Gaza, según algunas voces críticas por no poner en peligro su acuerdo discográfico y otras alianzas comerciales en Estados Unidos. "El silencio es complicidad", le recriminó públicamente el diseñador Miguel Adrover tras declinar trabajar con ella.

"El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina", respondió la artista con un comunicado en el que alegó que "el señalamiento debería direccionarse hacia arriba". En enero y por sorpresa, actuó en el concierto Manifest x Palestina.

El inicio de su gira hace unas semanas requería de otro golpe en la mesa. Lo dio con su aparición previa en los Brit, donde no solo se llevó el premio a mejor artista internacional sino que dejó una actuación emblemática junto a Björk con más de 12 millones de reproducciones a día de hoy (frente a los 5 millones de Harry Styles).

"¡Fue increíble, incluso mejor de lo que habíamos soñado!", reconoció luego la artista tras el estreno en Lyon (Francia) de su espectáculo, una opinión refrendada de nuevo por los asistentes y que se repitió en Zúrich o París, hasta que en Milán, forzada por "una intoxicación alimentaria muy grave", canceló su concierto a los pocos minutos de empezar.

No ha habido declaraciones desde entonces, salvo por una imagen con la que quiso tranquilizar a sus seguidores. "Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión", escribió Rosalía, que este lunes tiene una oportunidad de abandonar el calvario y volar, como señala el dicho, "de Madrid al cielo". EFE

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