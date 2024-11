David Ferrer: "Este drama no ha hecho más que empezar"

Madrid, 1 nov (EFE).- El capitán del equipo español de Copa Davis David Ferrer, nacido en Xábia y residente en Valencia, se mostró consternado por el drama vivido estos días en diversos puntos de España, a causa del temporal y las inundaciones, especialmente en la costa valenciana, con numerosos muertos y castigada este año por más de una desgracia.

"Es dramático. Al final eso es lo importante de la vida.. todo lo que ha pasado...Familias que han perdido todo, fallecimientos. Es algo con lo que habrá que convivir, donde hay mucho dolor y no va a ser fácil. Realmente ha sido, ha sido una catástrofe a gran escala y que te toque tan cerca y ver la gente lo que está sufriendo. Me quedo con la solidaridad de las personas, de que cuando toca ayudar.. Somos un país donde somos los primeros que estamos ahí. Ya no hablo solo de la Comunidad Valenciana, sino a nivel a nivel de toda España. Hay que seguir adelante y dar muchos ánimos y sobre todo a las personas que han perdido a sus a sus familiares y ánimos", recordó David Ferrer en una entrevista con la Agencia EFE.

El capitán del equipo español, no obstante, no se ha visto afectado directamente por el temporal. "He tenido suerte en ese sentido porque vivo en Valencia capital. Pero claro, en Valencia capital la situación fue diferente, pasó un poco más en los pueblos del Sur. Y bueno, pues obviamente, cuando estas personas donde han perdido su casa y sus pertenencias... pero no por ahora no conozco a nadie cercano que haya fallecido.. pero bueno es duro ver cada día donde cada vez hay más muertes y todo lo que está sucediendo te deja mal cuerpo".

Ferrer lamenta que la situación "no ha hecho más que empezar" y recuerda que este año, Valencia, ya ha sufrido más de una desgracia. "Esto en parte no ha hecho más que empezar, es dramático; aparte que yo creo que es algo que no va a quedar en una semana solo y que ya todo empiece de nuevo; yo creo que esto va a ser para toda la vida. En Valencia ya sufrimos el incendio de Campanar ahora, ahora esto la verdad que este año pasaremos a la historia por desgracias más que por alegrías". EFE