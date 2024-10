El escritor Damon Galgut: "Hace años viajaba para intentar escapar de mí mismo"

Barcelona, 31 oct (EFE).- Ganador del premio Booker 2021 con 'La promesa', el escritor sudafricano Damon Galgut ha hablado este jueves en Barcelona de 'En la habitación ajena', que ahora se ha traducido al castellano y catalán, un perturbador híbrido en el que aborda las relaciones humanas a través de un joven viajero por distintos países.

En un encuentro con periodistas, ha reconocido que se trata de una obra "difícil de clasificar", con la que fue finalista del Booker en 2010, publicada por Asteroide y Les Hores, en la que mezcla memoria con literatura de viajes, unos viajes que hizo él mismo, los primeros que incluye en los capítulos 'El seguidor' y 'El amante', por Grecia y algunos países africanos en los años noventa, y el último, 'El guardián', a la India, en 2002.

"El personaje soy yo -señala- y en esa época tenía una sensación de desconexión, de alienación y intentaba ser honesto con esa sensación de sentirme separado del mundo. No es que sea motivo de orgullo, ni me hace sentir cómodo, pero era parte del motivo para hacer esos viajes: no tanto para explorar ni descubrir, si no para intentar escapar de mí mismo".

También para escapar de escribir, pero la experiencia de esos periplos por, en ocasiones, polvorientos caminos y acompañado por gente a la que apenas conocía, acabaron convirtiéndose en una serie de anécdotas que explicaba a sus amigos.

Este hecho le llevó, finalmente, a sentarse ante el ordenador para darles forma escrita, cuando ya solo eran recuerdo.

Por tanto, el tema de este libro "acabó siendo la memoria y no tanto el viaje", teniendo en cuenta, además, que nunca toma notas en sus desplazamientos, ni utiliza cámara de fotografiar.

Consciente, asimismo, de que escribir este tipo de historias puede llevar a lo "más profundo" de uno mismo, Galgut tampoco omite que en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedía en 'La Promesa', todo ocurre fuera de Sudáfrica, desnudando el relato de una "nacionalidad, de la historia".

"Se trataba de llegar a lo que implica sentirte una persona, un viajero en una habitación, sin estar conectado con la sociedad que te rodea, lo que, en realidad, es un poco engañoso, porque, evidentemente, no te puedes escapar nunca de la sociedad", ha argumentado.

Sin tener una casa propia durante años, el novelista no esconde que cuando era más joven -nació en 1963- era alguien que no se sentía arraigado a ningún lugar y pensó que ese sería su estado siempre.

Sin embargo, "por suerte o por desgracia, tuve un cierto éxito literario, que me permitió comprar un piso y entonces todo cambió".

Nacido en Pretoria, pero residente en Ciudad del Cabo, hoy ha afirmado que si uno tiene un lugar y es allí "donde te sientes en casa, hay una sensación que va mucho más allá de un espacio físico. Sientes que formas parte de eso, de ese mundo y echas raíces. Gran parte de mi infelicidad desapareció cuando, por fin, tuve un lugar y sentí que era el propio", ha añadido.

Mientras que su Pretoria natal, que de joven veía como el "infierno" por ser un lugar "lleno de uniformes, muy violento y conservador", Ciudad del Cabo tiene "pretensiones de ser europea" y representa "un aspecto de Sudáfrica que no se encuentra en ningún otro lugar".

Durante un tiempo pensó que viviría allí solo una temporada, pero, a estas alturas, dice que es donde, seguramente, morirá "algún día".

Gratamente sorprendido por el gobierno actual de Sudáfrica

Damon Galgut, que ha pasado el mes de octubre participando en una de las residencias literarias de la Fundación Finestres, no rehuye hablar de la situación política de su país y dice que está mejor que en 2022 cuando viajó a España para presentar 'La promesa'.

Recuerda que en las últimas elecciones generales el Congreso Nacional Africano (ANC), que había sido el partido dominante desde 1994, perdió su mayoría.

"Ahora tenemos un gobierno de unidad nacional, con una serie de partidos muy diferentes que están intentando trabajar juntos, cooperar para resolver los problemas que tenemos, que son muy profundos. Yo era muy cínico sobre este gobierno, pensaba que era imposible que estos grupos pudieran funcionar de manera coherente", ha apuntado.

Sin embargo, está "gratamente sorprendido" por el "nivel de cooperación" que hay entre ellos.

"Tengo la sensación de que la gente es consciente de que tenemos tantos problemas que no hay alternativa. Estoy contento de decir que el estado de ánimo del país, es mucho más positivo que la última vez que estuve en España. Evidentemente, queda mucho por hacer", ha señalado.

En cuanto a si está escribiendo de nuevo, tras el Booker, que "borró" dos años enteros de su vida, Damon Galgut ha indicado que está trabajando en un libro de relatos. EFE

