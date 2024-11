Cataluña modificará el proceso y calendario de inscripción de FP para "minimizar errores"

Barcelona, 28 oct (EFE).- El Departamento de Educación de Cataluña modificará el proceso y el calendario de Formación Profesional (FP) en el curso 2025/26 para "minimizar errores" de planificación de plazas que dejen a alumnos sin inscripción o incluso fuera del sistema.

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha explicado en rueda de prensa las medidas, indicadores y propuestas de mejora en la Formación Profesional para el próximo curso después de la carencia de plazas en el último proceso de inscripción.

"Ha resultado evidente que hay que hacer una intervención para mejorar el sistema público de FP", ha reconocido la consellera después de que miles de alumnos se quedaran sin formación.

Las propuestas de solución de Educación pasan por simplificar el proceso de admisión a ciclos formativos en tres tandas de asignación y tener todo el alumnado matriculado el 31 de julio.

El sistema de asignación se basaría en una aceptación más ágil de plaza por parte del alumnado, sin requerir que sean sus centros educativos los que manualmente lleven a cabo los procesos.

Esa centralización de matrícula y contacto directo con el alumnado se hará a través del desarrollo de aplicativos tecnológicos.

Asimismo, y precisamente para mejorar la comunicación con los alumnos, la consellera Niubó ha apuntado que mejorarán y simplificarán el lenguaje para hacerlo más comprensible.

"No podemos permitirnos que algunos alumnos se queden por el camino por no comprender el proceso o saber cuáles son los plazos", ha señalado Niubó, quien ha añadido que se ampliarán los canales de información para incluir las redes sociales.

El nuevo calendario aproximado con el que ya trabaja Educación pasa por publicar la oferta de plazas el 23 de mayo y cerrar la última tanda de asignaciones "a finales de julio" (sin prejuicio de que en septiembre se gestionen las últimas plazas disponibles).

Desde el departamento han querido destacar que el sistema de asignación "seguirá siendo por nota, con las mismas reglas del juego, pero cambiará el calendario y agilizará los procesos".

Otra propuesta es que los centros no lleven a cabo reservas de plazas para alumnado repetidor y que éste se matricule antes de la primera asignación y según las plazas reales del sistema (y no según la previsión de los centros).

Además de mantener en el sistema al mayor número de alumnos, y evitar que haya carencia de plazas, también se persigue con la agilización del proceso que no vuelva a ocurrir que al asignar tarde plazas, algunos alumnos hayan tenido este curso que empezar hasta veinte días después del inicio real.

Otra medida clave para Educación es aumentar el número de orientadores que ayudan a los alumnos a saber qué estudios y plazas y opciones tienen disponibles.

Por otro lado, la consellera ha destacado la importancia de seguir motivando a las empresas y centros locales para la FP dual que permite a los jóvenes llevar a cabo realizar prácticas formativas directas.

Por lo que respecta a aumentar el número de plazas para evitar que algunos se queden fuera, Niubó no ha concretado si en la próxima convocatoria habrá un mayor número, si bien sí ha afirmado que "la oferta está por debajo de lo que debería ser".

"La prioridad es planificar mejor la oferta y vincularla mejor a la demanda y a las necesidades del sector productivo", ha destacado.

Hasta 108.289 alumnos solicitaron inscribirse en la FP en julio y septiembre de 2024, y de esos 14.884 no cumplieron los requisitos, 17.871 no se matricularon pese a tener asignación, y 61.573 se matricularon en algún grado medio o superior (número que no incluye matriculaciones fuera del proceso centralizado).

Con todo, Educación ha destacado que 20.700 alumnos que no se matricularon han sido recuperados de alguna manera en el sistema educativo (alrededor de 11.000 en grado medio y 9.000 del superior). EFE