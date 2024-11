Redondo se desmarca de las primarias del PSOE CyL: "Mi responsabilidad es el Ministerio y no me planteo otras cosas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha desmarcado de presentarse a unas futuras primarias del PSOE de Castilla y León para sustituir al secretario general, Luis Tudanca, y ha afirmado que "ahora mismo" su "responsabilidad" es el departamento que dirige en el Gobierno.

"Mi responsabilidad ahora mismo es el Ministerio, no me planteo otras cosas", ha asegurado la socialista en declaraciones recogidas por Europa Press antes del inicio de la XIII Valladolid Marcha contra el Cáncer que se ha celebrado este domingo, 27 de octubre.

Cuestionada por si piensa presentarse a las futuras primarias de su partido en la Comunidad, Redondo ha señalado que "ahora mismo" que está "en una responsabilidad apasionante y muy compleja" en el Ministerio de Igualdad, el cual "tiene por delante muchos proyectos".

"Hay varias leyes en cartera, es lo único que me preocupa en este momento y creo que me debo a la responsabilidad que he asumido hace un año escaso", ha zanjado.