Acosta, satisfecho con el tercer puesto, aunque lo importante es "acabar carreras"

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), tercero en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP se ha mostrado satisfecho del resultado pero para él lo importante es "acabar carreras aunque no sea en el podio, que un 'top cinco' también es bueno y son cosas que siempre me han costado aceptar y que me siguen costando aceptar".

"Tenemos que saber hasta donde poder llegar y muchas veces tenemos que ser más realistas, no es porque yo sea muy optimista, pero ves que estás ahí y que llegas un poco más, un poco más y al final los pocos más son los que matan, pero si no tuviera la sangre tan caliente quizás no merecería la pena exprimirse, entonces todo conlleva riesgos", reconoce Acosta.

"Necesitaba acabar una carrera, porque las últimas carreras que he acabado estaba delante, pero entonces en muchas luego no había resultado y yo lo que necesito no es verme delante, es ver que estoy ahí porque lo puedo entender el venir y perder, pero lo que no puedo entender es venir y no competir. Mínimo necesito competir, verme delante, ver que estoy con ellos", recalcó 'Tiburón' Acosta. EFE