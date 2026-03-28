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El Barça remonta al Real Madrid (2-1) y gana el miniclásico del Mundial de clubes sub12

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El Barcelona se clasificó este sábado para las semifinales de la primera edición del Mundial de clubes sub12 de LaLiga FC Futures al imponerse en el miniclásico al Real Madrid por 2-1 después de remontar el tempranero gol del conjunto blanco.

El cuadro azulgrana, con goles de Pedro y Joel en los minutos 7 y 22, respectivamente, se llevó el triunfo en los cuartos de final del torneo de categoría alevín que se disputa en la localidad madrileña de Brunete.

Los madridistas se adelantaron con un zurdazo de Joel a los 27 segundos del inicio del partido, pero se vieron superados en la segunda parte por el Barcelona, que se va a enfrentar esta tarde por un puesto en la final con el Betis, que venció 3-0 al Espanyol con tantos de Jesús Heredia, Secano y Antonio.

La otra semifinal la van a protagonizar el Flamengo y el PSG, que eliminaron, respectivamente, al Arsenal, por penaltis tras quedar 1-1, y al Palmeras (2-0).

La final del I Mundial de clubes LaLiga FC Futures se jugará este domingo (12.00 horas).

El torneo ha reunido a veinte equipos de once países de cuatro continentes, con partidos de 24 minutos y siete jugadores por cada contendiente. EFE

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