Espana agencias

El Barça busca trasladar su racha europea para romper la mala dinámica en la ACB

Guardar

Barcelona, 28 mar (EFE).- El Barça buscará este domingo (19:00 horas), ante el Unicaja en el Palau Blaugrana, trasladar a la ACB la racha de tres victorias consecutivas en la Euroliga que le han afianzado en las posiciones de 'play-in' y romper con la mala dinámica de dos derrotas seguidas para no ver peligrar su posición entre los ocho primeros.

Las derrotas ante Asisa Joventut (84-72) y Real Madrid (76-95) han relegado al conjunto azulgrana a la quinta posición, con un balance de 15-8, una victoria por encima del principal perseguidor por estar entre los ocho primeros, el Surne Bilbao Basket (14-10).

Es por ello que el cuadro catalán no puede relajarse en el plano doméstico una vez el objetivo de afianzarse entre las diez primeras posiciones de la máxima competición continental, donde suma 20 victorias, tres más que el undécimo clasificado, el Maccabi Rapyd Tel Aviv (17-16), parece asumido a falta de cuatro jornadas por disputarse.

Todo ello después de una semana prolífica en Europa, con dos triunfos de enorme valor: primero ante el Anadolu Efes turco (78-71) y, este viernes, ante el Estrella Roja serbio, con prórroga de por medio (92-88), ambos con un denominador común: Will Clyburn.

Si ante el equipo dirigido por el español Pablo Laso el alero estadounidense anotó 21 puntos, 16 de ellos en la segunda mitad, frente al cuadro balcánico orquestó el ataque con 18 unidades, 8 de ellas en la prórroga, mostrando destellos del jugador que, en sus primeros meses antes de la lesión, parecía flotar sobre la pista.

Que Will Clyburn y otro anotador nato como Kevin Punter recuperen su facilidad para ver aro condiciona gran parte de las aspiraciones del Barça esta temporada.

A esos argumentos junto al factor emocional de un Palau Blaugrana que, este viernes, volvió a sostener a los suyos, se agarra el cuadro catalán para afrontar el tramo decisivo de la temporada con los dos títulos que restan en juego.

Más teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana llega al límite físicamente: la lesión de Nico Laprovittola ha mermado la rotación, y aunque Juan Núñez ya entrena con el grupo, su regreso se hará con cautela tras estar alejado de las pistas durante prácticamente un año.

Menos de 48 horas después de la batalla física librada ante el Estrella Roja, el Barça recibirá a otro equipo que basa gran parte de su juego en su talante físico, El Unicaja, con el mismo balance (15-8), se presenta como un competidor directo en la lucha por escalar posiciones, ahora en la ACB.

El conjunto andaluz aterrizará en Barcelona con la principal novedad del dominicano Chris Duarte, su máximo anotador en la ACB con 11,7 puntos por partido, con la intención de asaltar el Palau Blaugrana por segunda vez consecutiva, tras el contundente 59-81 en el segundo partido de los cuartos de final de la pasada temporada. EFE

avm/vmc/jpd

Últimas Noticias

PNV resalta la importancia del acuerdo de aeropuertos y PSE pide "no "exagerar" porque siguen siendo competencia estatal

Infobae

Cerca de 369.000 andaluces podrán votar por primera vez en elecciones autonómicas

Porcentaje relevante del censo en la comunidad tiene oportunidad por primera vez de participar en la jornada electoral, con Sevilla encabezando la lista de quienes estrenan esa facultad este año según cifras oficiales recientes

Cerca de 369.000 andaluces podrán votar por primera vez en elecciones autonómicas

Andorra, la puerta de entrada del Baskonia a la tercera plaza

Infobae

Oltra anunciará su regreso a la primera línea política con la voluntad de ser candidata a la Alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra prepara la comunicación de su intención de participar como aspirante en las próximas elecciones municipales, en un contexto marcado por su relevancia política y las recientes decisiones judiciales que han reabierto el debate sobre su figura

Oltra anunciará su regreso a la primera línea política con la voluntad de ser candidata a la Alcaldía de Valencia

Bidasoa-Irun quiere reencontrarse con el triunfo en Guadalajara ante el colista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís, donde se prevé que anuncie su candidatura al Ayuntamiento de València

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís, donde se prevé que anuncie su candidatura al Ayuntamiento de València

Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

Duro golpe al crimen organizado escocés: una operación de Europol coordinada entre seis países culmina con trece detenidos y la incautación de bienes valorados en 600.000 euros

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

Un padre pide anular el incremento de una pensión alimentaria y la Justicia le da la razón: la madre genera más ingresos ahora que cuando se estableció la cuantía inicial

ECONOMÍA

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”