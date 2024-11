Rego denuncia a Ayuso por el centro de Fuenlabrada: Tiene que ver con políticas racistas

Madrid, 25 oct (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado ante la Fiscalía a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, por la puesta en marcha del centro de menores situado en Fuenlabrada "que tiene más un formato de cárcel" y lo ha atribuido a políticas racistas y de segregación.

"Es un centro de menores que, según nuestros servicios jurídicos, podría estar vulnerando los derechos fundamentales de la infancia por la ubicación en la que se encuentra, por el formato que tiene. Es un centro que tiene que ver con políticas de segregación, políticas que a nuestro juicio son políticas racistas", ha aseverado Rego en la sede de su ministerio.

El centro de menores migrantes de Cantueña está situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en medio de un polígono industrial y alejado de los núcleos urbanos más próximos.

Rego ha explicado que su ministerio "ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de menores un escrito preparado por los servicios jurídicos del Ministerio de Juventud, una denuncia a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso por la construcción de ese centro de menores de Fuenlabrada".

La ministra ha lamentado que el centro tenga "más un formato de cárcel para niños que un centro de acogida que se base en los derechos de la protección de la infancia".

En la denuncia ante la Unidad del Menores de la Fiscalía General el Estado, a la que ha tenido acceso EFE, el ministerio de Rego explica que el contrato de gestión de centro de primera acogida de Cantueña para menores extranjeros no acompañados "no atiende al interés superior del menor" al no garantizar su bienestar, y estar alejado de los cuatro núcleos urbanos más próximos: Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe.

Además, la denuncia argumenta que el contrato de gestión de centro de primera acogida de Cantueña podría suponer una vulneración grave de los derechos de la infancia "y un perjuicio en la garantía del interés superior del menor, figura clave del ordenamiento jurídico y de los tratados internacionales suscritos por España".

El contrato estipula que el centro cuenta con 96 plazas para la guarda de atención inmediata a los menores en edad adolescente, que llegan a la Comunidad de Madrid sin acompañamiento familiar. Se entiende como un centro de media estancia hasta la mayoría de edad del menor o mientras se valore su idoneidad en el centro. EFE