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Parlament catalán estudia medidas contra el diputado de Vox que ha hablado de "deportar"

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Barcelona, 30 abr (EFE).- La Mesa del Parlament ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la cámara para saber si pueden emprenderse acciones legales contra el diputado de Vox Alberto Tarradas por decir que "de momento" no deportarían a la parlamentaria de ERC Najat Driouech.

El órgano rector del Parlament se ha reunido una vez finalizado el pleno y ha decidido también mandar de oficio las palabras de Tarradas a la Comisión del Estatuto del Diputado, para que estudie si se ha vulnerado el Código de Conducta, lo que podría implicar una multa de 600 a 12.000 euros o incluso la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria, han explicado fuentes parlamentarias.

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Durante la sesión de esta mañana, Tarradas ha reivindicado en el Parlament el cántico "musulmán el que no bote" proferido semanas atrás durante el partido de fútbol entre España y Egipto, y ha añadido, en referencia directa a Driouech, que es de origen marroquí: "Si decide no botar no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento".

Horas más tarde, poco antes de que finalizara el pleno, se ha disculpado y ha aceptado retirar las palabras del diario de sesiones: "He ironizado sobre una diputada, sobre la diputada Najat, y creo que personalizar ha sido un error. Si mi declaración ha podido ofender o ha faltado el decoro de esta cámara, desde aquí quiero pedir perdón".

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Pese a la disculpa, la Mesa considera que las declaraciones del diputado de Vox "han superado todas las líneas rojas", por lo que se ha reunido para responder al "señalamiento" directo a una diputada, han indicado las mismas fuentes, que han señalado que se trata de una decisión "sin precedentes", que se ha tomado por unanimidad del órgano, formado por el PSC, Junts y ERC.

El informe de los servicios jurídicos, han indicado las fuentes, deberá ponderar distintos elementos, como la inviolabilidad de los diputados, los límites de la libertad de expresión y el hecho de que Tarradas haya retirado las palabras del diario de sesiones. EFE

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