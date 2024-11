Page celebra que el Gobierno haya "cancelado el proyecto y la intención" de acoger inmigrantes en el aeropuerto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado que el Gobierno de España haya "cancelado el proyecto" y la "intención" de crear un centro de acogida de inmigrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, y ha reconocido la "sensibilidad" del Ejecutivo central "para atender nuestra demanda". A este respecto, ha recalcado que "la política debe arreglar problemas y cuando no consigue arreglarlos, lo mínimo es que no los cree".

Así se ha pronunciado el jefe del Gobierno autonómico en el municipio ciudadrealeño de Campo de Criptana, donde ha presidido la entrega de las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha, en la que ha admitido sentirse "enormemente contento" y "muy satisfecho" de la decisión que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado a conocer esta misma tarde. Así lo ha manifestado, "con el orgullo de presidir una tierra que no aspira más que a tener derechos y, sobre todo, a poder defenderlos".

Asimismo, ha incidido en que la iniciativa planteada no perseguía crear "un centro de tratamiento cariñoso para los inmigrantes", tal y como "dice alguna empresa que, ahora, se quiere constituir en ONG", ha ironizado sobre un proyecto "tan complicado que no se ha podido explicar" y que "ni siquiera nadie se ha atrevido a explicar".

"Lo que se planteaba no solo no arreglaba un problema, ni siquiera lo cambiaba de sitio, sino que además creaba otros muchos", ha insistido Emiliano García-Page sobre una iniciativa que, "desde la ilegalidad", propiciaba que el aeropuerto "se pudiera dedicar algo que no solo no estaba previsto, sino que, claramente anulaba e imposibilitaba la esperanza que tenemos aún de que esa infraestructura sirva para lo que se imaginó y se soñó en su momento".

Asimismo, en torno a este asunto, ha mostrado su disposición a "contribuir a compartir, no a recibir, un modelo que necesita España y necesita Europa" para que "entre todos podamos abordar un reto enorme que tiene, cultural y civilizatoriamente, Europa y el mundo occidental".

Paralelamente, ha ensalzado el papel de la Comunidad Autónoma a la que la Constitución "dotó de palabra y voz como pueblo", así como de "capacidad para opinar y poder defender nuestros intereses, los que creemos legítimos".

EL DOBLE DE PRESUPUESTO PARA CULTURA DESDE 2015

En este reconocimiento público de la valía de personalidades, instituciones y entidades dedicadas al ámbito de la cultura en la región, el presidente de Castilla-La Mancha ha indicado que los presupuestos autonómicos del próximo año contemplan "el doble del presupuesto que nos encontramos al entrar" en el Gobierno de la Junta, en el año 2015. Una inversión, en todo caso, con la que aún "estamos a distancia del presupuesto que necesita la cultura", ha reconocido "autocríticamente", pero que constituye un gasto "elástico" que "siempre tiene retorno, y no hablo de economía", ha puntualizado.

"No sería posible vivir sin cultura", ha ahondado, porque "forma parte de la condición humana" y "es un instrumento poderoso en manos de la gente" que "puede servir para dividir a los pueblos, o para lo contrario".

Asimismo ha considerado que "tal y como la entendemos en este lugar del mundo, en plena Mancha y en Campo de Criptana, es el instrumento más poderoso para poder construir un mundo en paz, en libertad".

APOYO COMPROMETIDO AL NUEVO AUDITORIO DE CAMPO DE CRIPTANA

En el Teatro Cervantes de Campo de Criptana, Emiliano García-Page ha iniciado su intervención comprometiendo su apoyo al proyecto de construcción del nuevo Auditorio 'Sara Montiel' en dicha localidad, una nueva infraestructura en la que, una vez finalizado, se celebrará el acto institucional del Día de la Región, tal y como ha avanzado.

En esta entrega de las Medallas al Mérito Cultural de la Comunidad Autónoma, ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; la consejera de Igualdad, Sara Simón; la consejera Portavoz, Esther Padilla; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; y el alcalde criptanense, Santiago Lázaro, entre otras autoridades.