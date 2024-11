Bad Gyal se muestra sin filtros en 'La Joia: Bad Gyal', un filme sobre su primer disco

Barcelona, 24 oct (EFE).- La artista Bad Gyal ha inaugurado el festival In-Edit 2024 con su documental 'La Joia: Bad Gyal', un filme en el que se muestra sin filtros, tanto ella misma como el proceso de creación de 'La Joia', su primer disco.

Según ha relatado Alba Farelo, nombre real de la artista, a los medios durante la alfombra roja, la elaboración de su nuevo álbum ha sido "un proceso en el que ha habido toda clase de emociones y momentos", entre ellos uno especialmente "frustrante" por el retraso en su publicación.

"Mis fans me pusieron mucha presión porque di una fecha que se tuvo que cambiar y lo pasamos un poco mal", ha explicado la cantante, quien ahora asegura estar "muy feliz y contenta".

"Cuando vi el último corte, sí que me entraron un poco los nervios porque es un documental muy personal", ha alegado Farelo, a lo que ha añadido que 'La Joia: Bad Gyal' implica exponerse "de una forma muy diferente" a lo que está acostumbrada.

Este primer álbum le ha servido también como aprendizaje, tal y como ha admitido ante los medios, por lo que ahora tolera mejor "la paciencia, la ira y la frustración".

"Me llevo todo lo que he aprendido -ha señalado la cantante- para vivir el siguiente disco desde un punto de vista más tranquilo y aplicar toda esta experiencia en el próximo proceso".

Preguntada por algún detalle del documental que vaya a sorprender a sus seguidores, Farelo ha elegido "las conversaciones íntima" con su equipo y su madre, aunque también se queda con la posibilidad de que sus seguidores vean "cómo artistas internacionales me muestran su apoyo".

La cámara, que sigue a Bag Gyal durante todo el proceso de grabación del álbum, también ha captado algunas imágenes incómodas que Farelo no ha querido censurar.

"Se han quedado incluso momentos en los que no me siento cómoda o en los que siento que no estoy hablando del mejor modo", ha admitido la de Vilassar de Mar, que cree que lo que tiene el documental es "que es muy real, no hay nada preparado, han sido todo experiencias que hemos vivido".

Finalmente, preguntada sobre los rumores de una posible colaboración futura junto a Rosalía, Bad Gyal ha desmentido que sea verdad: "siempre os avanzáis, lo que pasa es que somos amigas, hemos coincidido en varios sitios últimamente, pero no, de momento esta colaboración no ha sucedido".

Tras abrir el In-Edit, 'La Joia: Bad Gyal' se podrá volver a ver en los cines Mooby Aribau de Barcelona los próximos 26, 30 y 31 de octubre y 1 y 3 de noviembre. EFE

gcm/hm/jlp

(vídeo)