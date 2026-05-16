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Lewandowski confirma que abandonará el Barcelona a final de temporada

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Sant Joan Despí (Barcelona), 16 may (EFE).- El delantero del Barcelona Robert Lewandowksi ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instragram, que abandonará el Barcelona al final de la presente temporada.

El internacional polaco, que cumple 38 años en agosto y terminaba contrato este verano, ha disputado cuatro temporadas como azulgrana, en las que ha contribuido con sus goles a ganar tres Ligas, una Copa de Rey y tres Supercopas de España. EFE

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