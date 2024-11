Marlen Reusser, tres veces campeona de Europa de contrarreloj, nuevo fichaje del Movistar

Madrid, 23 oct (EFE).- La ciclista suiza Marlem Reusser, tres veces campeona de Europa de contrarreloj (2021-2023) y dos veces subcampeona del mundo en la misma disciplina (2020 y 2021), ha fichado por el Movistar Team, para las próximas tres temporadas.

"La idea de formar parte de Movistar Team es algo en lo que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, y algo con lo que soñaba. Estoy ilusionada desde hace bastante y creo sinceramente que es el lugar adecuado, el sitio con el espíritu necesario para desarrollarme y alcanzar mi máximo potencial", afirmó la ciclista en declaraciones difundidas por su nuevo equipo.

Reusser, que llega después de militar los últimos tres años en el Team SD-Worx-Protime, acusó problemas físicos en la segunda mitad de 2024, pero se muestra "muy optimista" de cara al futuro.

"Soy muy optimista y afronto el futuro con grandes aspiraciones. Siempre he sido alguien que ha luchado por mejorar cada día y siento que aún no he alcanzado mi máximo potencial. Pienso que tengo las capacidades, tanto físicas como mentales, y el entorno adecuado a mi lado para llegar aún más lejos", subrayó.

La suiza tiene un extenso palmarés con victorias de etapas en el Tour de Francia en las ediciones de 2022 y 2023, y en la Vuelta a España de 2022, así como, victorias en vueltas como en la Semana Valenciana en 2024 y en la Vuelta a Itzulia y la Vuelta a Suiza en el año 2023. EFE